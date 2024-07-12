İBB Meclisi'nden geçti: Türkan Saylan'ın adı Beşiktaş'ta yaşadığı sokağa verildi

Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adı, Beşiktaş Arnavutköy'deki evinin bulunduğu sokağa resmen verildi. İBB Meclisi'nden geçen karara AKP'liler karşı çıktı. AKP'li Faruk Gökkuş, "Yarın mecliste çoğunluğu aldığımızda kararı değiştiririz" dedi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, " 31 Mart’ta halk kararını verdi. Biz o sokağa tabelayı çaktık zaten" yanıtını verdi.

Türkiye'nin aydınlanma mücadelesine olan destekleriyle hatırlanan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adı, Beşiktaş Arnavutköy'deki evinin bulunduğu sokağa resmen verildi.

İBB Meclisi’nin temmuz ayı üçüncü oturumunda, Prof. Dr. Türkan Saylan’ın isminin Beşiktaş Arnavutköy’deki Karakavak Sokağı’na verilmesi kararı alındı.

Oylama öncesinde söz alan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Türkan Saylan’ın gerçek bir Cumhuriyet aydını olduğunu vurgulayarak, "Hayatının son dönemini FETÖ kumpası nedeniyle zindana dönmüş şekilde Arnavutköy’deki evinde geçirdi. Cüzzamla mücadelesi ve kız çocuklarını okutması nedeniyle bizim önemli bir değerimiz. İBB’deki AKP’li üyeler, “Biz burada olduğumuz sürece Saylan’ın adı hiçbir yere verilmeyecek” demişti. Toplumun vicdanı yaralandı. Aldığımız kararla hocamızın hakkını teslim etmiş olacağız” dedi.

Akpolat, kararın ardından "AKP'liler 'Biz varken geçiremez' demişti, millet kararını verdi ve bu kararı geçirdik" ifadelerini kullandı.

AKP’Lİ FARUK GÖKKUŞ: ÇOĞUNLUĞU ALDIĞIMIZDA KARARI DEĞİŞTİRİRİZ

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise Saylan’ı kız öğrencileri okutmasıyla ve bilimdeki çalışmalarıyla anmadıklarını söyledi. Gökkuş, “Saylan’a hain FETÖ, tüm Türkiye’nin aydınlarına, polislerine, askerlerine yaptığı gibi kumpas kurdu. Erdoğan olmasa o kumpasın önlenmesi de mümkün değildi. Yarın mecliste çoğunluğu aldığımızda kararı değiştiririz” diye konuştu.

AKPOLAT: MİLLET KARARINI VERDİ

Faruk Gökkuş’un bu açıklamalarına yanıt yine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’tan geldi.

Akpolat, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ‘Biz, ben, kişiler, vakıflar yok, millet var’ demişti. Millet ne derse onu yapıyoruz. 31 Mart’ta halk kararını verdi. Biz o sokağa tabelayı çaktık zaten. Korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.