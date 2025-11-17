İBB Meclisi’nde İSKİ bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin kasım ayı toplantılarının 4’üncü oturumu, kentin su-idare ve yerel yönetim başlıklarının aynı çatı altında ele alındığı bir birleşim oldu. Gündemde, İSKİ’nin 2026-2030 Stratejik Planı, 2026 yılı analitik bütçe tasarısı, yatırım programı ve performans programı ile 20 ilçe belediyesinin 2026 mali yılı bütçelerinin onaylanması yer aldı.

İSKİ’nin 2026 mali yılı bütçesi için 98 milyar 857 milyon TL ödenek verilmesi, Genel Kurul’da 124 kabul, 64 ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Genel Kurul’da İSKİ adına sunumu İSKİ Genel Müdür Vekili Vahid Doğan yaptı. Doğan, hem kurumsal bütçe ve yatırımları hem de İstanbul’un su ve atık su yönetiminde önümüzdeki 5 yıla yayılacak stratejik öncelikleri anlattı. Aynı oturumda Adalar’dan Esenyurt’a, Fatih’ten Beylikdüzü’ne 20 ilçe belediyesinin bütçeleri tek tek görüşülerek oylamaya sunuldu; ilçe bütçelerinin tamamı kabul edildi.

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ VAHİD DOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

İSKİ Genel Müdür Vekili Vahid Doğan konuşmasına Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında yaşamını yitiren 20 asker, Hırvatistan’a giden yangın söndürme uçağındaki 1 pilot ve Manisa’da trafik kazasında yaşamını yitiren 1 polis için taziye dileklerini ileterek, “Bu elim kazalarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.

Doğan, ardından Genel Kurul’a hitaben, “İstanbul’un su yönetimi açısından önem taşıyan kararların alınacağı Kasım ayı Genel Kurulumuzun verimli geçmesini diliyor; katkı ve katılımınız için teşekkür ediyorum” sözleriyle devam etti.

2026 İÇİN 99 MİLYAR TL GİDER, 94 MİLYAR TL GELİR; 5 MİLYAR TL FİNANSMAN İHTİYACI

İSKİ’nin Batı’da Kırklareli’nden Doğu’da Düzce’ye uzanan geniş bir hizmet sahasında çalıştığını hatırlatan Doğan, kurumun 7 milyonu aşan aboneye, 9 bin 431 personel ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini vurguladı. Doğan, İSKİ’nin 2026 bütçe çerçevesini şöyle özetledi; gider bütçesi ödeneği yaklaşık 99 milyar TL, gelir bütçesi tahmini: 94 milyar TL, finansman ihtiyacı yaklaşık 5 milyar TL. Gelir bütçesinin kompozisyonu ise şöyle paylaşıldı yüzde 82’si su gelirleri, yüzde 10’u Merkezi İdare vergi gelirlerinden alınan pay, yüzde 8’i diğer gelirler.

Doğan, gelir bütçesinin 2025’te 82 milyar TL iken 2026’da 94 milyar TL’ye, gider bütçesinin ise 2025’te 88 milyar TL’den 2026’da 99 milyar TL’ye yükseldiğini belirtti. Gider bütçesinin dağılımı da şöyle açıklandı; yüzde 43 sermaye giderleri, yüzde 39 mal ve hizmet alım giderleri, yüzde 9 personel ve SGK giderleri, yüzde 9 diğer giderler.

2025 yılı sonunda yatırım giderlerinin yaklaşık 37 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesinin, bütçe giderleri içindeki payının ise yüzde 45’e ulaşmasının öngörüldüğünü ifade eden Doğan, enerji giderlerindeki artışa da dikkat çekti. 2025 yılı sonunda enerji giderlerinin 9,1 milyar TL olmasının beklendiğini, 2026 bütçesinde enerji için 12,8 milyar TL öngörüldüğünü ve bu kalemin gider bütçesi içinde yüzde 13 paya ulaştığını söyledi.

42,7 MİLYAR TL’LİK YATIRIM PROGRAMI: SU, ATIK SU, TESİSLER VE KAMULAŞTIRMA

İSKİ’nin 2026 yatırım programı kapsamında Genel Kurul’un onayına sunulan toplam yatırım teklifinin 42,7 milyar TL olduğunu söyleyen Doğan, bu tutarın dağılımını şöyle sıraladı:

7,6 milyar TL (yaklaşık %18) içme suyu projeleri, 11 milyar TL (yaklaşık %26) atık su projeleri, 8,8 milyar TL (yaklaşık %21) tesislerin işletme ve bakım-onarım projeleri, 15,3 milyar TL (yaklaşık %35) kamulaştırma, hizmet binaları, etüt-proje işleri ve makine-teçhizat alımı projeleri. Doğan, bu yatırımların İstanbul’un su ve atık su altyapısını iklim krizi, kuraklık ve deprem gibi risklere karşı daha dayanıklı hale getirmeyi hedeflediğinin altını çizdi.

2026-2030 STRATEJİK PLANI: 7 STRATEJİK AMAÇ, 29 HEDEF, 111 GÖSTERGE

İSKİ Genel Müdür Vekili, 2026-2030 Stratejik Planının kurumun tüm kademelerindeki personelin aktif katılımıyla hazırlandığını, ayrıca kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve vatandaşlardan alınan görüş ve önerilerin de plana yansıdığını söyledi. Stratejik planın ana çerçevesi şöyle: 7 stratejik amaç, 29 hedef, 111 performans göstergesi.

Doğan, bu planla suyun kaynağından kullanıcıya uzanan tüm döngünün “çevreye duyarlı ve etkin bir yaklaşımla” yönetilmesinin amaçlandığını vurgulayarak, doğal kaynakların korunması, suyun verimli kullanılması ve israfın önlenmesinin temel öncelikler arasında olduğunu ifade etti. “Suya duyarlı şehir” anlayışıyla bütüncül su ve atık su yönetimini hedeflediklerini söyleyen Doğan, iklim değişikliği, nüfus artışı ve kentleşme dinamiklerine karşı çözüm üretmeye devam ettiklerini belirtti.

PERFORMANS PROGRAMI: 9 PROGRAM, 15 ALT PROGRAM, 33 FAALİYET, 123 GÖSTERGE

Stratejik plana paralel olarak hazırlanan 2026 Performans Programının, yeni yürürlüğe giren Performans Esaslı Program Bütçe sistemine uygun şekilde kurgulandığını belirten Doğan, programı şöyle tanımladı: 9 program, 15 alt program, 33 faaliyet, 9’u anahtar gösterge olmak üzere 123 performans göstergesi.

Doğan, bu yapıyla kamu kaynaklarının “etkili ve verimli kullanılmasını” hedeflediklerini, performans göstergelerinin de hesap verebilirlik ve şeffaflığı güçlendireceğini söyledi.

İÇME SUYU YATIRIMLARI: ARNAVUTKÖY, MELEN, CUMHURİYET TESİSİ VE TÜNELLER

İSKİ, İstanbul’a suyu 210 içme suyu deposu, 170 terfi merkezi, 3 bin 114 km isale hattı ve 20 bin 010 km içme suyu şebekesi ile ulaştırıyor. Doğan’ın verdiği bilgiye göre, 2025 yılı başından bu yana kente, 4 milyon 930 bin m³/gün kapasiteli 24 içme suyu arıtma tesisinden toplam 986 milyon m³/yıl su verildi. Günlük ortalama su tüketimi 3 milyon 250 bin m³, yaz döneminde ise 3 milyon 500 bin m³’ün üzerine çıktı. 2025 yılında 126 km (yeni ve ıslah) içme suyu şebekesi, 36 km isale hattı ve 2,5 km içme suyu tüneli inşa edildi.

ARNAVUTKÖY VE TAŞOLUK – TERKOS ENTEGRASYONU

Arnavutköy’de 50.000 m³/gün kapasiteli Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi 2'nci Kademesi 2022’de devreye alınırken, ilçenin gelecekteki nüfus projeksiyonlarına göre 120.000 m³/gün kapasiteli Terkos İçme Suyu Arıtma Tesisi de tamamlandı; açılışın kısa sürede yapılması planlanıyor. Bu yatırımlarla, daha önce sadece 50.000 m³/gün kapasiteli tek bir tesise bağlı olan sistemde arıtma kapasitesi 4 katına çıkarılmış oldu.

İlave isale hatları ile Taşoluk, Terkos ve Kağıthane İçme Suyu Arıtma Tesisleri birbirine entegre edilerek, olası arıza ve bölgesel kuraklıklarda su kesintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

MELEN VE CUMHURİYET İÇME SUYU ARITMA TESİSİ

Doğan, Melen’den temin edilen suyu arıtan Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisinin kapasitesinin etaplar halinde toplam 3 milyon m³/gün olacak şekilde planlandığını hatırlattı. Mevcut 720.000 m³/gün kapasiteli tesise ilave olarak, yerel seçimlerden hemen sonra temeli atılan 360.000 m³/gün kapasiteli 2. kademe tesisinin inşası sürüyor. Bu etap tamamlandığında toplam kapasite 1.080.000 m³/gün seviyesine çıkacak.

Melen Havzası’nda devreye alınan 735.000 m³/gün su iletim kapasiteli Melen 3. Terfi Merkezinden 2025 yılında 40 milyon m³/yıl su alındığı bilgisini paylaşan Doğan, bu hattın özellikle aşırı yağışlı dönemlerde sisteme ekstra su kazandırdığını ifade etti.

KAĞITHANE–BAHÇELİEVLER–SEFAKÖY TÜNELİ VE BÜYÜKÇEKMECE–KIRAÇ HATTI

Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde arıtılan Melen suyunun Kağıthane’ye ulaştıktan sonra, inşası süren Kağıthane–Bahçelievler–Sefaköy İçme Suyu Tüneli ile Avrupa Yakası’nın iç ve batı bölgelerine taşınacağını belirten Doğan, tünelin teknik özelliklerini şu şekilde aktardı:

1.500.000 m³/gün su taşıma kapasitesi

20.630 metre uzunluk

Ø4000 mm çap

Kazı çalışmalarının ve Ø3000 mm çelik boru döşeme işlemlerinin tamamlandığını, Kağıthane İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Münzevi kolunda mevcut sisteme bağlantıların yapıldığını kaydeden Doğan, Bahçelievler ve Sefaköy bağlantı noktalarındaki çalışmaların sürdüğünü ve tünelin 2026 yılının ilk yarısında devreye alınmasının planlandığını söyledi.

Büyükçekmece İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Kıraç Su Deposu arasındaki Ø2900 mm çaplı beton Varyant Tünelinin alternatifsiz olmasının oluşturduğu riski azaltmak için, bunun yanında Ø4000 mm çapında ve 2,5 km uzunluğunda yeni bir tünel inşa ediliyor. Kazı çalışmaları tamamlandı; iç borulama imalatları sürüyor. Bu tünelin de 2026’nın ilk yarısında devreye girmesi planlanıyor.

Doğan, Haziran 2019’dan bugüne 951 km içme suyu şebekesi, 266 km isale hattı olmak üzere toplam 1.217 km içme suyu hattı imalatının tamamlandığını vurguladı.

ESENYURT, BEYLİKDÜZÜ, BÜYÜKÇEKMECE VE AVCILAR’A SU GÜVENCESİ

Doğan'ın verdiği bilgilere göre, Esenyurt’ta sürekli artan içme suyu talebine karşı, mevcut depolama kapasitesini 4 katına çıkaracak ilave depolar inşa ediliyor. Kağıthane İçme Suyu Arıtma Tesisi’ndeki depolama kapasitesini 2 katına çıkaracak, 50.000 m³ kapasiteli ve İSKİ’nin en büyük su deposunu da içeren toplam 177.500 m³ kapasiteli 13 su deposunun inşaatı sürüyor. Bu yılsonuna kadar 5 deponun tamamlanması hedefleniyor.

İkitelli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Esenyurt Depo arasındaki yedeksiz isale hattı yedeklenerek, arıza anlarında su kesintisi riskinin azaltılması amacıyla yeni hat inşaatına başlandı. Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Avcılar’a hizmet veren İkitelli tesisinde, su iletim kapasitesini 2 katına çıkaracak yeni terfi merkezi dahil olmak üzere 10 terfi merkezinin yapımı devam ediyor. Bu yılsonunda 3 içme suyu terfi merkezinin tamamlanması planlanıyor.

Meteorolojik Kuraklık Haritası’nın “olağanüstü kurak bir dönem” gösterdiğine dikkat çeken Doğan, İstanbul’a kesintisiz su temini için gerekli planlama ve yatırımların titizlikle sürdüğünü, vatandaşlardan da su tasarrufu konusunda destek beklediklerini ifade etti.

ATIK SU VE YAĞMUR SUYU: 2.485 KM ALTYAPI, YENİ TESİSLER, YÜKSELEN ARITMA ORANI

İSKİ, oluşan atık suları 201 km tünel, 1.545 km kolektör ve 17 bin 125 km şebeke hattı ile toplayarak modern arıtma tesislerine iletiyor. 2025 itibarıyla, 178 km atık su şebekesi, 39 km kolektör, 5,5 km atık su ve yağmur suyu tüneli, 13 km dere ıslahı, 40 km yağmur suyu şebekesi yatırımının tamamlandığı belirtildi. Haziran 2019’dan bu yana ise 2 bin 225 km atık su şebekesi ve kolektör hattı, 260 km yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 2 bin 485 km altyapı imalatı gerçekleştirildi.

İLERİ BİYOLOJİK ARITMA HAMLESİ

Doğan, Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin 1'inci ve 2'nci kademelerine ek olarak 100.000 m³/gün kapasiteli 3'üncü kademenin inşasının sürdüğünü, bu tesisin Ömerli İçme Suyu Havzası ve Riva Deresi’nin korunmasında kritik olduğunu vurguladı.

Beykoz Riva ve Sarıyer Kilyos atık su toplama havzalarında oluşan atık suların çevreye zarar vermeden bertarafı amacıyla Riva (15.000 m³/gün), Kilyos (20.000 m³/gün), Bozhane (1.500 m³/gün), Reşadiye (3.000 m³/gün) ve Koçullu (3.500 m³/gün) ileri biyolojik arıtma tesisleri için yer teslimlerinin yapıldığını, projelendirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kırsal mahallelerdeki 48 arıtma tesisinin ileri biyolojik arıtmaya dönüştürülmesi kapsamında, bugüne kadar 29 tesisin revizyonunun tamamlandığını, hedeflerinin 2026 itibarıyla 48 tesisin revizyonunu bitirerek arıtma verimliliğini en üst seviyeye çıkarmak olduğunu dile getirdi.

Tamamlanan tesislerle, İstanbul’da biyolojik ve ileri biyolojik atık su arıtma oranının %38’den %58’e yükseldiğini, Müsilaj Kanunu’na uygun yeni tesislerle bu oranın daha da artırılacağını belirtti. Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde inşa edilen 10.000 m³/gün kapasiteli geri kazanım tesisiyle, toplam geri kazanım kapasitesi 165.000 m³/gün’e çıkarıldı.

SEL VE TAŞKINLARA KARŞI TÜNELLER, DERELERDE ISLAH VE TEMİZLİK

Doğan, İSKİ’nin sel ve taşkın riskine karşı yürüttüğü çalışmaları da şu şekilde anlattı:

"Son 6 yılda İstanbul genelinde 28 km atık su ve yağmur suyu tüneli inşa edildi. Fatih’te inşa edilen Unkapanı, Aksaray-Vatan ve Samatya Yağmur Suyu Tünelleri ile Tarihi Yarımada’daki taşkın sorunlarına kalıcı çözüm hedefleniyor. Küçükçekmece’de 2 bin 715 m uzunluğunda, Ø3600 mm çapında Kaynarca Yağmur Suyu Tüneli, Beylikdüzü Gürpınar’da 810 m uzunluğunda, Ø3600 mm çapında yeni yağmur suyu tüneli yapılıyor. Kilyos Atık Su Havzası’nda Ø2200 mm çapında 6 bin 403 m uzunluğunda Gümüşdere-Kilyos ve Zekeriyaköy tünelleriyle atık suların dere ve denize deşarjı önlenecek.

Şişli ve Beşiktaş’ta Dolmabahçe Yağmur Suyu Tüneli ile yağmur suları güvenle İstanbul Boğazı’na aktarılacak; Ø3200 mm çapında ve 1.720 m uzunluğundaki bu tünelle Baltalimanı Atık Su Arıtma Tesisi’nin yükü de hafifleyecek. Riva Havzası’nda Ø2200 mm çapında 7 bin 910 m uzunluğunda Beykoz-Çekmeköy Atık Su Tünelleri inşa ediliyor; böylece Ömerli Havzası’nı dolaylı etkileyen atık su tehdidinin önüne geçilmesi hedefleniyor."

Melen İçme Suyu Havzası’nda 75 km kolektör inşaatının tamamlandığını, Düzce merkez, 7 ilçe ve 23 yerleşim yerinin atık sularını toplayacak 29 km kolektör hattı çalışmalarının sürdüğünü belirten Doğan, Boğaz, Haliç ve denize atık su karışan 189 noktanın da temizlendiğini, kronik taşkın sorunu yaşanan 153 noktada sel ve su baskınlarına son verildiğini söyledi.

2025 yılı içinde 157 derede, 305 km uzunluğunda temizlik yapıldığını, yaklaşık 625 bin m³ teressubatın derelerden çıkarıldığını ifade eden Doğan, Ayamama Deresi çalışmalarının son etabında atık su girişlerinin kesildiğini, Esenyurt’taki Haramidere’de yetersiz kesitin büyütülmesiyle sel riskinin azaltıldığını aktardı.

ENERJİ, DEPREM VE AFET HAZIRLIĞI, DİJİTALLEŞME, TARİHİ YAPILAR

Doğan, konuşmasının devamında şu bilgilere yer verdi:

GES kapasitesi 1,4 MW’tan yaklaşık 10 MW’a çıkarıldı, yeni 10 MW’lık proje ile kapasite 2 katından fazla artırılacak, deprem riskine karşı Beşiktaş-Sarıyer Şube Hizmet Binası hizmete alındı; Sağlık Hizmet Binası ile Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa hizmet binalarının inşaatları sürüyor, afetlerde kullanılmak üzere 8 bin 900 m² alana sahip lojistik merkezlerin inşaatı büyük ölçüde tamamlandı.

Aynı zamanda deprem analizleri sonucu güçlendirme gereken barajlarda (Büyükçekmece, Alibeyköy, Ömerli – DSİ sorumluluğunda) çalışmaların sürüyor, Yeni Terkos Barajı için etüt ve proje hazırlıklarına başlandı; Pabuçdere Barajı’nda zemin iyileştirmesi yapıldı, isale hatlarında esnek boru bağlantı parçaları ile deprem güvenliğinin artırıldı, bunun Türkiye’de ilk kez İSKİ uyguladı.

Ayrıca, akredite 69 kişilik arama kurtarma ekibi, su altı ve su üstü arama kurtarma timi, özel donanımlı araçlar ve köpekli arama timiyle İSKİ’nin afetlere karşı hazırlıklarını sürdürdü.

Dijitalleşme alanında; abone sayısı 7 milyon 10 bin 305’in üzerine çıktı, online işlem oranı yüzde 50’nin üzerine yükseldi, dijital fatura uygulamasına geçen abone sayısı 743 bini geçti ve 1 milyon abone hedefine ulaşılmaya çalışılıyor. “Kendi Faturanı Kendin Oluştur” uygulamasıyla, aboneler e-Şube üzerinden fatura kesebiliyor.

Tarihi su yapılarının restorasyonu kapsamında Terkos Pompa İstasyonu İstanbul Su Medeniyetleri Müzesi’ne dönüştürüldü, Kuzguncuk Kültür Evi hizmete açıldı, Eğri Kemer, Uzun Kemer ve Boyacıköy Tarihi Köşk ve Sarnıç restorasyonları devam ediyor.

İMAMOĞLU VE ASLAN'A TEŞEKKÜR

Konuşmasının sonunda Doğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meclis Başkanvekili Nuri Aslan, grup başkan vekilleri, meclis üyeleri ve İSKİ emekçilerine teşekkür ederek, “Genel Kurulumuzda alınacak kararların İSKİ Ailesi ve İstanbullu hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.