İBB Meclisi’nde konuşan CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı: Yargı, suç yaratabilmek için itirafçı iftiracılara sarılmış

CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi haziran oturumunda konuştu.

Ülkü İnanlı, İBB’ye yönelik operasyonlarda tutuklanan belediye başkanlarını anarak sözlerine başladı.

İnanlı "Esenyurt Belediye başkanımız Ahmet Özer, Tam 230 gündür tutuklu. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, 17 Ocak günü gözaltına alındı ve 145 gündür tutuklu. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, 3 Mart gününden bu yana 105 gündür tutuklu ve en son 31 Mayıs günü yaptığınız operasyonlar ile Gaziosmapaşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün ve Avcılar Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykara tam 16 gündür tutuklu" dedi.

AKTAŞ’IN AK PARTİLİ BELEDİYELERDEN İHALELER NEDEN ARAŞTIRILMIYOR?

İBB’ye dönük soruşturmadaki itirafçıların ifadelerine değinen İnanlı, 6 ay önce tutuklanıp adli kontrolle serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş’ın iddiaları nedeniyle CHP’li belediye başkanlarının tutuklandığına ancak Aktaş’ın ihale aldığı AKP’li Belediyelere dönük bir soruşturma yapılmamasına dikkat çektiği konuşmasına şöyle devam etti:

“75 milyon TL’lik alacağı için 1 milyon dolar rüşvet verdiğini iddia edip salıverilen Aziz İhsan Aktaş adlı şahsın aldığı ihalelerin %60’ı devlet kurumları ve Ak Partili Belediyeler. Şimdi merak ediyoruz alacağını almak için CHP’li belediyelere alacağının 10 katı tutarı rüşvet verdiğini iddia eden bu basiretli tacir kardeşimizin son dönemde Bahçelievler Belediyesi’nden aldığı ihale neden araştırılmıyor. Ya da 2018 ve 2024 yılları arasında Isparta Belediyesi’nden aldığı 6 ihaleye neden bakılmıyor. Mesela bu şahsın Isparta Belediyesinden 2019’da aldığı ihale karşılığı Audi A8 marka makam aracı hediye ettiğini sağır sultan duydu da Sayın Savcılık neden duymuyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı 2018-2020 yılları arasındaki 5 ihale neden araştırılmıyor?”

İTİRAFÇININ İDDİASINA YANIT VERDİ: İSKİ’DEN TEK İHALE ALMAMIŞ

İnanlı, etkin pişmanlıktan faydalanıp serbest kalan Ali Nuhoğlu’nun İSKİ’ye dönük iddialarını da kürsüden yanıt vererek şunları söyledi:

“Ne demiş Nuhoğlu, medya haberlerine göre, “İSKİ’de bekleyen 500 Milyon TL lik alacağı varmış bu alacağını almak için mecbur kalmış ve hesaba göre yaklaşık 1.5 milyar rüşvet verilmiş. ”.. Alın size basiretli bir tacir daha..

Alacağından fazla miktarı rüşvet verdiği iddiası bir yana İSKİ’den hiçbir zaman böyle bir alacağı olmamış. Bu iftiranın neresini düzeltelim. Sayın Savcılık keşke önce bir İSKİ’ye sorsaydı, sizden hiç asfalt ihalesi aldı mı, ödenmemiş alacağı var mı diye.”

AK PARTİ DÖNEMİNDE İBB, TOPLAM 408 ARAÇ AK PARTİ’YE TAHSİS EDİLDİ

Konuşmasında tutuklu bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’ye yönelik suçlamalara da yanıt veren İnanlı, AKP döneminde İBB’nin araç tahsislerinin kimlere ve hangi kurumlara yapıldığını şu sözlerle anlattı:

“Biz bu Mecliste defalarca gündeme getirmedik mi, 2019 yılı öncesi Ak Partili Belediye Başkanı yönetimindeki İBB’de toplam 827 aracın kimlere nasıl tahsis edildiğini. Ak Parti İl Başkanlığına tahsis edilen 62 araç, Ak Parti Genel Merkezine tahsis edilen 8 araç, Ak Parti Genel Başkan Yardımcılığı, Grup Başkan Vekilliği, Genel Başkan yardımcılıklarına tahsis edilen 13 araç, Başbakanlığa tahsis edilen 108 araç dahil İBB tarafından toplam 480 aracın kiraları ödenip Ak Parti’ye siyasi faaliyetlerde usulsüz kullandırıldığı, Çeşitli yandaş Dernek ve vakıflara tahsis edilen araçlar ile birlikte toplam 827 adet aracın İBB kaynakları ile tahsis edildiğinin tespit edilip Teftiş kurulu raporuna bağlanmasına rağmen 1 arabanın peşine düşen Savcılıklar bugüne kadar ne yaptı?”