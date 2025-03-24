İBB Meclisi’nin olağanüstü toplantısı iptal edildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak görevden alınmasının ardından yapılması planlanan olağanüstü meclis toplantısı iptal edildi.
Kaynak: ANKA
19 Mart şafak operasyonuyla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 48 kişi dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Valiliği de çarşamba günü İBB Meclisi’nde başkanvekili seçimi yapılacağını açıkladı.
Bugün İBB Başkanlık binasındaki meclis salonunda yapılması planlanan olağanüstü toplantı iptal edildi.