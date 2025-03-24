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İBB Meclisi’nin olağanüstü toplantısı iptal edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak görevden alınmasının ardından yapılması planlanan olağanüstü meclis toplantısı iptal edildi.

Güncel
  • 24.03.2025 10:52
  • Giriş: 24.03.2025 10:52
  • Güncelleme: 24.03.2025 10:57
Kaynak: ANKA
İBB Meclisi’nin olağanüstü toplantısı iptal edildi

19 Mart şafak operasyonuyla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 48 kişi dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Valiliği de çarşamba günü İBB Meclisi’nde başkanvekili seçimi yapılacağını açıkladı.

Bugün İBB Başkanlık binasındaki meclis salonunda yapılması planlanan olağanüstü toplantı iptal edildi.

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