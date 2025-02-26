İBB, memur adayları için yazılı sınav yapıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) memur olmak isteyen adaylar için yazılı sınav yapılıyor.

İBB'nin açıklamasına göre, bugün yapılan ve yarın da devam edecek sınavlara katılan adaylar, itfaiye ve zabıta kadrolarında çalışmak için yarışacak. Yazılı sınavı geçen itfaiye ve zabıta memuru adaylar, uygulamalı sınavlara katılmaya hak kazanacak.

UYGULAMALI SINAVLAR, 7 NİSAN'DA

Uygulamalı sınavlar, 7 Nisan'da yapılacak. İtfaiye ve zabıta kadroları için uygulamalı sınavları geçenler İBB'de memur olarak göreve başlayacak.

Muhtelif kadrolar için gerçekleştirilecek mülakatlar da 3 Mart'ta başlayıp 20 Mayıs'a kadar devam edecek.

Yenikapı'da yapılan sınavlara, itfaiye eri kadrosu için 3 bin 341, zabıta kadrosu için 1572 olmak üzere toplam 4 bin 913 aday başvurdu. Sınavları geçen adaylardan 785'i itfaiye eri, 315'i zabıta memuru olarak göreve başlayacak. Muhtelif kadrolarda da 432 kişi memur olarak çalışacak.​​​​​​​