İBB Miras, Rumeli Hisarı'nda gizli geçit keşfetti

İBB Miras, Rumeli Hisarı’nda devam eden restorasyon çalışmaları sırasında Hisar’ın altında tünel yapısı keşfetti. Tünel, restorasyon bittiği zaman ziyarete açılacak.

İBB Miras, Rumeli Hisarı’nda devam eden restorasyon çalışmaları sırasında bir keşfe imza attı. Hisar’ın altında tünel yapısı bulundu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yeraltı geçidinin bulunduğu noktada keşifle ilgili açıklama yaptı.

Yer altı geçidi tevatürlerinin ilk kez bilimsel olarak kanıtlandığını kaydeden Polat, “Biz ilk defa bu bölgede yoğun yeraltı geçiş noktalarının olduğunu bilimsel olarak bir restorasyon çalışmasında ortaya koyduk. Başka yapıların yol açma çalışmalarında tahrip edilmiş; bir defa görülmüş ama üstüne bilimsel çalışma yapılmamış ya da belirli tanıklıklarla tevatüren söylenmiş meselelerin tamamını ilk defa ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkmış, çıkarmış bir restorasyonu sizinle paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

"FARKLI TÜNELLER BULABİLİRİZ"

Keşfi kamuoyuyla paylaşmak için Rumeli Hisarı şantiyesinde açıklama yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tünelin 125 metre uzunluğunda ve yer yer 1-1,5 metre ile 3-4 metreye ulaşan yüksekliğe sahip olduğu bilgisi paylaştı. Farklı kollarla başka kanallara bağlantı emareleri tespit ettiklerini kaydeden Polat, tünelin Hisar’ı boydan boya geçerek Doğatepe yönüne doğru uzandığını belirtti.

“İÇERİSİNDE FARKLI BULUNTULARIMIZ DA VAR”

Yeraltı geçidinin arkeometri çalışma metoduyla harç analizleri, malzeme analizleri, yapım tekniği analizleriyle aydınlatacağını söyleyen Polat, “En son onarımı fethin 500. yılı olması sebebiyle 1953 yılında yapıldı. Ondan sonra gerçekten esaslı bir onarım ihtiyacı hep vardı. Fakat İBB Miras’a nasip oldu. Şimdi bu restorasyonda bugüne kadar ortaya çıkmamış noktalar tek tek bu gibi örneklerle ortaya çıkıyor. İçerisinde farklı buluntularımız da var. Kamuoyuyla daha sonraki günlerde bunu paylaşacağız. Çünkü fonksiyon olarak kullanımında bir dönem burada farklı fonksiyonların verdiği izleri de açığa çıkarmaya başladık” dedi.

BİLİMSEL İLK YERALTI GEÇİDİ KEŞFİ

Halk tevatüründe İstanbul’daki yer altı geçitlerinin sıkça yer aldığını anımsatan Polat, “Biz ilk defa bu bölgede yoğun yeraltı geçiş noktalarının olduğunu bilimsel olarak bir restorasyon çalışmasında ortaya koyduk. Başka yapıların yol açma çalışmalarında tahrip edilmiş; bir defa görülmüş ama üstüne bilimsel çalışma yapılmamış ya da belirli tanıklıklarla tevatüren söylenmiş meselelerin tamamını ilk defa ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkmış, çıkarmış bir restorasyonu sizinle paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

ZİYARETE AÇILACAK

“Keşif İstanbul’a hayırlı olsun “diyen Polat, açıklamasını, “Çok özel bir buluş olduğunu biliyoruz, hissediyoruz. Restorasyon bittiğinde de insanların gezmesini, ziyaret etmesine uygun hale getireceğiz” cümleleriyle tamamladı.