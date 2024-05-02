İBB, Murat Kurum döneminde hazırlanan bir yönetmeliği daha iptal ettirdi

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AKP’li Murat Kurum’un bakanlığı döneminde hazırlanan bir yönetmeliği daha iptal ettirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı’nın “Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 16 Nisan 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. İBB, yönetmelik değişikliğine karşı dava açtı.

Danıştay Dördüncü İdaresi ise oyçokluğuyla yönetmelik değişikliğinin iptaline karar verdi.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran İBB 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez şu ifadeleri kullandı:

“16 Nisan 2022'de Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik yapılmış kıyı kenar çizgisinin değiştirilmesi halleri genişletilmişti. Bu durumun bir takım işletmelere ayrıcalık getirebileceği ve kıyı kanununa aykırı yapılaşmaların denetimini zorlaştıracağı gerekçeleriyle Danıştay'da İBB olarak iptal davası açmıştık.

Danıştay; ‘Kıyıların korunmasına aykırı uygulamalara yol açabileceği, kıyıların daraltılması sonucunu doğurabileceği, bu durumun ise kıyılardan yararlanmada önceliği kamuya veren Anayasa ve Kanun hükümleriyle bağdaşmayacağı açıktır’ diyerek söz konusu değişikliği iptal etti. Kıyılar İstanbullularındır.”