İBB, Murat Kurum şakası nedeniyle salonsuz kalan Metin Zakoğlu'na salon tahsis ediyor

Komedyen Metin Zakoğlu'nun, AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum hakkında yaptığı esprinin ardından Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 5 oyununun Kültür Bakanlığı tarafından iptal edilmesiyle ilgili açıklama yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Salon sözleşmesi iptal edilen Metin Zakoğlu'nu yalnız bırakmıyoruz" dedi. Polat, "Oyununu çok yakında restore edip İstanbul’a kazandırdığımız MetroHan’da izleyebilirsiniz" açıklamasında bulundu. BirGün'e konuşan Zakoğlu, "Son derece masum bir şakayla kimse sanatçıyı sanatçılara ait mekânlardan kovamaz. Atatürk Kültür Merkezi, AKP kültür merkezi değildir" tepkisini göstermişti.

Kültür Sanat 13.05.2024 20:40 Giriş: 13.05.2024 20:40

Güncelleme: 13.05.2024 20:48 Kaynak: Haber Merkezi

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