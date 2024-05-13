İBB, Murat Kurum şakası nedeniyle salonsuz kalan Metin Zakoğlu'na salon tahsis ediyor
Komedyen Metin Zakoğlu'nun, AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum hakkında yaptığı esprinin ardından Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 5 oyununun Kültür Bakanlığı tarafından iptal edilmesiyle ilgili açıklama yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Salon sözleşmesi iptal edilen Metin Zakoğlu'nu yalnız bırakmıyoruz" dedi. Polat, "Oyununu çok yakında restore edip İstanbul’a kazandırdığımız MetroHan’da izleyebilirsiniz" açıklamasında bulundu. BirGün'e konuşan Zakoğlu, "Son derece masum bir şakayla kimse sanatçıyı sanatçılara ait mekânlardan kovamaz. Atatürk Kültür Merkezi, AKP kültür merkezi değildir" tepkisini göstermişti.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum hakkında yaptığı esprinin ardından Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 5 oyunu Kültür Bakanlığı tarafından iptal edilen Metin Zakoğlu'yla ilgili açıklama yaparak kendisine salon tahsis edildiğini duyurdu.
Polat, gelişmeyi sosyal medyadan şöyle duyurdu:
"Salon sözleşmesi iptal edilen Metin Zakoğlu'nu yalnız bırakmıyoruz.
İBB salonlarımız seyirci ve sanatçılarımızındır. Oyununu çok yakında restore edip İstanbul’a kazandırdığımız MetroHan’da izleyebilirsiniz.
İstanbul’a kaybettiği kültür ve sanat şehri kimliğini tekrar kazandıracağız."
Salon sözleşmesi iptal edilen Metin Zakoğlu'nu yalnız bırakmıyoruz.— Mahir Polat (@mhrpolat) May 13, 2024
İBB salonlarımız seyirci ve sanatçılarımızındır. Oyununu çok yakında restore edip İstanbul’a kazandırdığımız MetroHan’da izleyebilirsiniz.
İstanbul’a kaybettiği kültür ve sanat şehri kimliğini tekrar…
NE OLMUŞTU?
Komedyen Metin Zakoğlu'nun, AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum hakkında yaptığı esprinin ardından Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 5 oyunu Kültür Bakanlığı tarafından iptal edildi. BirGün'e konuşan Zakoğlu, "Son derece masum bir şakayla kimse sanatçıyı sanatçılara ait mekânlardan kovamaz. Atatürk Kültür Merkezi, AKP kültür merkezi değildir" tepkisini göstermişti.