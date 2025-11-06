İBB musluğu kapandı: AB çeşmesi açıldı

AKP hükümetleri döneminde 30 bine yakın vakıf ve dernek kuruldu. AKP döneminde kurulan dernek ve vakıfların büyük bölümüne vergi muafiyeti hakkı da tanındı. TÜRGEV, TÜGVA ve Ensar Vakfı başta olmak üzere, çok sayıda vakıf ise faaliyetleri itibarıyla “İktidarın vakıfları” olarak nitelendirildi.

AKP hükümetleri döneminin sembolleri halini alan TÜRGEV, TÜGVA ve Ensar Vakfı için kamu kaynakları adeta seferber edildi. İsimleri çok sayıda skandala karışan vakıflara İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bütçesinden de AKP döneminde astronomik tutarlar aktarıldığı savunuldu.

ÖZEL’DEN TEPKİ

İBB tarafından hazırlandığı öne sürülen, STK Okul-Yurt Faaliyet Raporu 2018 de “İktidarın vakıfları” olarak nitelendirilen vakıflara aktarılan kaynağın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Raporda, İBB bütçesinden TÜRGEV’e 51,5 milyon TL, Ensar Vakfı’na 29,7 milyon TL, TÜGVA’ya ise 74,2 milyon TL aktarıldığı öne sürüldü. Rapor, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından da partisinin 4 Kasım’daki grup toplantısında bir kez daha gündeme getirildi. Özel, AKP'nin İBB bütçesinden vakıflara aktardığı parayı eleştirerek, “Bu TÜGVA, TÜRGEV her yerden alıyor” dedi.

VAKIFLARA AB FONU

Belediye bütçesinden on milyonlarca lira kaynak alan vakıflar, 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde yaşanan yönetim değişikliklerinin ardından yüzünü AB fonlarına çevirdi. BirGün, CHP Lideri Özel’in, “Her yerden alıyorlar” dediği vakıfların aldığı AB fonlarına mercek tuttu. Ensar Vakfı, TÜRGEV ve TÜGVA’nın Türkiye Ulusal Ajansı’ndan aldığı hibelerin toplam tutarının 1,2 milyon avroya dayandığı öğrenildi.

Kuruluş misyonu, “Eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki AB programlarını en etkin şekilde yürütmek” ve “Vatandaşlar ile kurum ve kuruluşların programlardan azami şekilde istifade etmelerini temin etmek” olan Ulusal Ajans, kısa sürede tartışmalı hale geldi. Ajansın dağıttığı hibelerin dağılımı, AB fonu pastasından en büyük dilimin iktidara yakın vakıf ve derneklere verildiğini ortaya koydu.

İktidara yakın vakıf ve dernekler, Erasmus projeleri ve “Gençlik Hareketliliği” projeleri ile fon pastasından en büyük payı aldı. TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın 2021-2025 döneminde Ulusal Ajans’tan aldığı hibenin tutarları, şöyle sıralandı:

• TÜGVA: 711 bin 212 avro

• TÜRGEV: 420 bin 237 avro

• Ensar Vakfı: 31 bin 760 avro