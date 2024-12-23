İBB Müzeleri Ücret tarifesi 2025 | Tekfur Sarayı, Hisar, Kemal Sunal, Aşiyan, İstanbul Sanat ve Cumhuriyet Müzesi giriş ücretleri ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı müzeler, kültürel zenginlikleri ve tarihi mirasıyla her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. "İBB müzeleri giriş ücretleri 2025" yılında ne kadar oldu, "İBB müzelerinde indirimli bilet kimlere uygulanır?" ve "Müzelere ücretsiz giriş hakkı kimlere tanınıyor?" gibi sorular, bu değerli mekânları ziyaret etmek isteyen vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ayrıca, bilet fiyatlarının ne zamana kadar geçerli olduğu ve 65 yaş üstü, engelli vatandaşlar gibi özel grupların hangi haklara sahip olduğu da sıklıkla merak ediliyor.

Bu yazıda, "Tekfur Sarayı giriş ücretleri nedir?", "İBB Hisar Müzesi Anadolu Hisarı tam bilet fiyatı kaç TL?", "İstanbul Sanat Müzesi ücretsiz mi?" gibi detaylı sorulara yanıt verirken, indirimli bilet kategorileri ve ücretsiz giriş koşullarını da ele alacağız. Özellikle öğretmenler, öğrenciler ve belirli yaş grupları için sunulan avantajlar, İBB müzelerini daha erişilebilir kılıyor. Bu rehberle, İstanbul’daki müze deneyiminizi en verimli şekilde planlayabilirsiniz.

TEKFUR SARAYI MÜZESİ GİRİŞ ÜCRETİ

İndirimli: 25,00 TL

Tam: 50,00 TL

Yabancı: 300,00 TL

Ziyaret Saatleri:

Pazartesi günleri kapalıdır, diğer günler 09:00 - 17:00 saatleri arasında ziyarete uygundur. Bilet gişesi 16:30'da kapanır.

İBB HİSAR MÜZESİ ANADOLU HİSARI GİRİŞ ÜCRETLERİ

İndirimli: 25,00 TL

Tam: 85,00 TL

Yabancı: 300,00 TL

Ziyaret saatleri: Pazartesi hariç tüm günlerde 10:00 - 18:00 arası ziyarete açıktır.

İSTANBUL SANAT MÜZESİ HALİÇ GİRİŞ ÜCRETLERİ

İndirimli: 10,00 TL

Tam: 40,00 TL

Yabancı: 300,00 TL

Ziyaret Saatleri:

Pazartesi hariç tüm günler: 10:00 - 19:00 / Pazartesi: Kapalı

KEMAL SUNAL MÜZESİ GİRİŞ ÜCRETLERİ

İndirimli: 25,00 TL

Tam: 50,00 TL

Yabancı: 150,00 TL

Ziyaret Saatleri:

Pazartesi hariç tüm günler: 10:00 - 18:00 / Pazartesi: Kapalı

Bilet gişesi 17.30'da kapanır. Bilet ücretlerinde nakit ve kredi kartı geçerlidir.

İBB TAKSİM CUMHURİYET SANAT GALERİSİ GİRİŞ ÜCRETLERİ

İndirimli: 25,00 TL

Tam: 85,00 TL

Yabancı: 300,00 TL

Ziyaret Saatleri:

Pazartesi hariç tüm günler: 10:00 - 19:00 / Pazartesi: Kapalı

Bilet gişesi 18.30'da kapanır. Bilet ücretlerinde nakit ve kredi kartı geçerli.

AŞİYAN MÜZESİ GİRİŞ ÜCRETLERİ

İndirimli: 25,00 TL

Tam: 50,00 TL

Yabancı: 150,00 TL

Pazartesi hariç tüm günler: 09:00 - 17:00 / Pazartesi: Kapalı

İBB MÜZE FİYATLARI HANGİ TARİHE KADAR GEÇERLİ?

İBB Müze giriş ücret tarifesi 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasında geçerlidir

KİMLER İNDİRİMLİ BİLET ALABİLİR?

Öğretmenlere, 25 yaş altı öğrencilere indirimli bilet tarifesi uygulanır.

İBB MÜZELERİ KİMLERE ÜCRETSİZ?