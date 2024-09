İBB'nin 40 bin öğrenciye kırtasiye seti dağıtımı başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); ailelere destek olmak, öğrencileri motive etmek ve başarılarına katkı sağlamak amacıyla 2019 yılında başlattığı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kırtasiye seti desteği hizmetini bu yıl da sürdürüyor.

İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından temin edilen setler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerine sınıflarında teslim edilecek.

İçerisinde okul çantası, kareli ve çizgili defterler, resim defteri, kuru ve pastel boyalar, kalem çeşitleri, silgi, kalemtıraş, yapıştırıcılar, cetvel ve bu malzemeleri koyabilecekleri dosyaların bulunduğu kırtasiye setinin dağıtımı için Bayrampaşa Mustafa Itri İlkokulu ve Ortaokulu’nda tören düzenlendi. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, törene katılan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun eşlik ettiği İmamoğlu, öğrencilerin yoğun ilgisi altında bir konuşma yaptı.

“EĞİTİM, ÇAĞDAŞ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN TEMELİDİR”

Kendi öğrencilik yıllarından ve öğretmenlerine olan sevgisinden örnekler veren İmamoğlu, “Eğitim; bu güzel vatanın, cennet vatanın en birinci meselesi, her konunun temel taşı, her konunun başlangıcı; aklınıza ne gelirse… İyi bir sporcu olmak istiyorsanız, eğitim. İyi bir bilim insanı olmak istiyorsanız, eğitim. İyi bir sanatçı olmak istiyorsanız, eğitim. Öğretmen, mühendis, belediye başkanı; her şey… İşçi, emekçi, zanaatçı… Aklınıza ne gelirse, her konunun başlangıcı eğitim. O bakımdan eğitim, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temelidir. Bu bağlamda, zorlu koşullarda kurulan bu cennet vatanın, Cumhuriyet’in ilk anından itibaren, en fazla eğitime önem verilmiştir. Yolunu eğitimin ışığıyla alarak, hızla ilerlemiş, tarımdan sanayiye, sağlıktan hukuka, altyapıdan ulaşıma, güçlü adımlar atılmış ve her ilerlemenin lokomotifi, Cumhuriyet’in fedakar eğitimcileri, öğretmenleri olmuştur. Kesinlikle Cumhuriyet’i yükseltecek ve yaşatacak fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmişlerdir ve yetiştirmeye devam edeceklerdir. O bakımdan ben, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, çok kutsal bu görevi yerine getirmiş olan, geçmişten bugüne bütün öğretmenlerimize, özellikle şehit olan öğretmenlerimize buradan rahmet duygularımı, minnet duygularımı iletiyo ve saygıyla önlerinde eğildiğimi belirtmek istiyorum” dedi.

“Öğretmenlerime karşı kendimi hep borçlu hissettim, hayat boyu da borçlu hissedeceğim”

Eğitim hizmeti veren tüm öğretmenlere sevgilerini ve saygılarını sunduğunu belirten İmamoğlu, “Sevgili öğrenciler; öğretmenlerinizin kıymetini bilmenizi istiyorum. Onları can kulağıyla dinlemenizi, onlardan çok şey öğrenmenizi istiyorum. Ben, hayatım boyunca ilkokul öğretmenimden lisedeki öğretmenlerime, üniversitedeki kıymetli akademisyen hocalarımıza kadar hiçbirisini unutmam. Onların bana sundukları, verdikleri emeğe karşı da kendimi hep borçlu hissettim, hayat boyu da borçlu hissedeceğim. Onlara olan borcumu iki türlü ödeyebilirim. Bir tanesi; yaptığım görevlerde milletimize, devletimize, bu cennet vatana, Atatürk'e ve şu güzel bayrağa layık olmak… Bu şekilde ödeyebilirim. İkincisi de o kıymetli öğretmenlere olan borcumu, eğitime verdiğimiz veya verebileceğimiz hizmetlerle ödeyebilirim. O bakımdan iyi biliyorum ki, bu görevlerimi yerine getirdiğimde, bütün öğretmenlerim, emeği geçmiş bütün hocalarım, ‘Güzel bir öğrenci yetiştirmişiz’ diyebilirler diye düşünerek hareket ediyorum” diye konuştu.

“CUMHURİYET DENİNCE, AKLINIZA EŞİTLİK GELSİN"

“Cumhuriyet denince, aklınıza eşitlik gelsin” diyen İmamoğlu, “Eşit olmak nedir biliyor musunuz? Eşitlik; herkesin eşit hak ve sorumlulukları olduğunu, eşitliğin hiçbirinizin birbirinizden bu cennet vatan ölçeğinde farkı olmadığını, her bireyin, her vatandaşın, her kişinin birbirinin eşit olduğunu düşünerek birbirine saygı duymalarıdır. Dolayısıyla, eşit ve özgür bireyler olmak demek, tam da işte Cumhuriyetin istediği bir felsefedir. Hiçbir çocuk Cumhuriyette ne sokakta, ne evde, ne de okulda geriye kalamaz. Eşit bir sistem içerisinde her çocuğumuzun, her gencimizin eşit haklara sahip olduğunu ve devletimizin de bütün çocuklara eşitliği hissettirecek hizmetleri sunmanın asil görevi olduğunu bilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Kendisini, her zaman çocuklarımızın eşitlenmesi hususunda sorumlu kabul eden bir belediye başkanınızım” diyen İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Eşitlik duygusu ve adalet duygusunu, zedelemeden yükseltmeli ve en iyi seviyeye taşımalıyız. Eşit koşullarda çocuklarımıza eğitim imkanı sunmalıyız. Bütün yöneticilerimle, ‘Okulların taleplerine gücümüz yettiğince koşun, çocuklarımızın koşullarını iyileştirin ve her çocuğumuz, her gencimiz okuluna mutlu bir şekilde gitsin’ diye talimat vermiş durumdayım. O bakımdan ‘Sen Oku Diye’ eğitim desteğimizi öğrencilerimize sunuyoruz. Kreşlerimizin sayısını, onun için artırıyoruz. İstanbul'da ilkokul, ortaokul, lise; ihtiyacı olan her okula koşuyoruz. İyileştirilmesi için, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konuda çok özenli ilçe belediye başkanlarımız olduğunu da biliyorum. Kendisi de eğitimci olan, değerli Bayrampaşa Belediye Başkanımızın da eğitimle ilgili her konuya koşarak hizmet edeceğinden yüzde 100 eminim. Üzerimize düşen ne varsa yapmak zorundayız. Bu, bizim çocuklarımıza olan borcumuzdur, lütuf değildir. Hakkınız olanı, size veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun”

“YETER Kİ AKLIN VE BİLİMİN IŞIĞINDAN UZAK OLMAYIN”

“En değerli varlığımız olan sizler için; dogmaların, cehaletin, kötü ve karanlık zihniyetin hiçbirinizin yanına yaklaşmasına izin bile vermemeliyiz” diyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“O bakımdan, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti'ni daha güzel günlere, siz çocuklarımızla birlikte taşıyacağız. Sevgili öğrenciler, şunu söyleyeyim. Kıymetli öğretmenlerimizin sizleri yetiştirmesiyle birlikte, çok güzel bir gelecek sizleri bekliyor. Çok güzel bir yaşam sizleri bekliyor. Sizler, yeter ki aklın ve bilimin ışığından uzak olmayın. Cumhuriyet’in ve Atatürk'ün çizdiği yoldan ayrılmayın. Ülkemizin kurucusunu çok iyi anlayın. Onun işaret ettiği hedefe yürüyün. Bizler, gelecek yolculuğunuzda sizlere eşlik etmek, sizlerin önündeki engelleri ortadan kaldıran, sizlerin ufkunu açan hizmetleri yapan, sizlerin ihtiyaç duyduğunuz imkanları size sağlayan ve her yönüyle eşit birer çocuk olarak, genç olarak hayata hazırlanmanıza katkı sunan yöneticiler olmak zorundayız. Bu yönde büyük gayret gösteriyoruz. İşte bütün bunları bilin. Kendinize güvenin ve çok çalışın. Sevgili çocuklar; öğretmenlerinizin huzurunda bu sene çok başarılı olacağınıza söz veriyor musunuz? Çok çalışacak mıyız? Bütün öğrenciler, birbirlerine güler yüzle bakarak, birbirlerine sevgiyle bakacak mı? Birbirinize saygı gösterecek misiniz? Annelerimizin sözlerinden çıkmayacağız. Doğru mu? Bizler de sizin yanınızdayız. Umut ediyorum; bu yıl sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir yıl olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hayat boyu başarılar diliyorum. Allah hepinizi korusun.”

ÖĞRENCİLERDEN İMAMOĞLU'NA SEVGİ GÖSTERİSİ

Okul bahçesini dolduran çocuklar, törenin ardından İmamoğlu’nun konuşma yaptığı platforma yöneldi. İmamoğlu, çocukların sevgi gösterilerine, onlarla öz çekim yaparak karşılık verdi. İmamoğlu, öğrencilerin yoğun ilgisi altında okula girerek, öğretmenlerle ve bazı sınıflarda öğrencilerle bir araya gelerek, onların öneri, talep ve eleştirilerini dinledi.

40 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞACAK

İBB'den verilen bilgiye göre, 2024–2025 eğitim öğretim yılı için, 15 bin 772’si ilkokul, 14 bin 229’u ortaokul ve 9 bin 999’u lise olmak üzere, toplamda 40 bin öğrenciye kırtasiye seti desteği verilecek. Böylece, 2019’dan bu yana, toplam 164 bin 350 öğrenciye kırtasiye seti desteği sağlanmış olacak.