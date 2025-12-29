İBB'nin 40 yeni metro aracı törenle tanıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Hattı" için alınan 40 metro aracının tanıtımı yapıldı.

Ümraniye'deki Behiç Erkin Yerleşkesi'nde yapılan programda konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, buraya adını veren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) kurucusu, aynı zamanda ilk genel müdürü Behiç Erkin'in Kurtuluş Savaşı'nın "lojistik kahramanı" olduğunu söyledi.

Aslan, "M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda çalışacak 40 aracın teslimatını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Bugün araçlarını tanıttığımız Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda da inşaat yüzde 90 durumuna gelmiş. Çekmeköy-Sultanbeyli Metro Hattı'nın son etabını Mayıs 2026'da, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Hattı'nı da 2026'nın son çeyreğinde açacağız. Kaynarca-Pendik Hattı'nı da 2026'nın sonunda açacağız" diye konuştu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin ise konuşmasında şunları söyledi: "2026 vizyonumuzda, geçmiş dönemden kalan, yapımı devam eden, Anadolu yakasındaki hatlarımızı bitirme hedefimiz var. 2026 yılında da açacağımız ilk etapta Mayıs’ta Sultanbeyli hattımız, sonrasında da yıl sonunda açacağımız Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattında kullanılacak bu 40 aracımız bizim için çok önemli. Bu araçlar, ortak işletmeye uygun araçlar. Bir başka deyişle; aldığımız bu araçlar, ihtiyaca binaen Sultanbeyli hattında, Dudulu-Bostancı hattında ve Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattında da kullanılacak. Bu da aslında ortak işletme konusunda son dönemde oluşturduğumuz önemli vizyonlardan bir tanesi."

Konuşmaların ardından Aslan ile beraberindekiler hatıra fotoğrafı çektirdi.

İBB Başkan Vekili Aslan, daha sonra teslim alınan yeni metro araçlarını da inceledi.