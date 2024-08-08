İBB'nin eğitim için ‘Askıda Fatura’ uygulaması devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kurulan Askıda Fatura Platformu, eğitim destek paketi ile öğrencilere destek sağlamaya çalışıyor.

Toplam 43 bin bağışçının 14 milyon TL’nin üzerinde yardımda bulunduğu eğitim destek paketine, askidafatura.ibb.gov.tr/egitim-destek adresinden bağış yapılabiliyor.

İBB tarafından 2020 yılında kurulan çevrim içi bağış platformu Askıda Fatura, ihtiyaç sahipleri ile bağışçıları bir araya getirmeye devam ediyor.

“ASKIDA FATURAYA TOPLAM 155 MİLYON LİRA BAĞIŞ”

Açıldığı günden bu yana yaklaşık 155 milyon TL tutarında bağışın toplandığı askıda fatura ile ihtiyaç sahiplerinin su ve doğal gaz faturalarını ödemelerine yardım ediliyor. Diğer yandan; aile destek paketi ile nakdi ihtiyacı olan ailelere de yardımda bulunuluyor. Anne bebek destek paketi ile 0-4 yaş arası çocuklu annelere yardım eli uzatılırken, ulaşım destek paketi ile ihtiyaç sahiplerinin kent içi ulaşımı destekleniyor.

“İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE EĞİTİM DESTEĞİ”

2021 yılından bu yana açılan eğitim destek paketi ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim masraflarına ortak olunabiliyor. Bugüne kadar 43 bin bağışçı, 14 milyon TL’nin üzerinde bağışta bulunarak öğrencilerin eğitim masraflarına yardımda bulundu. Eğitim destek paketi ile öğrencilere tek seferlik 750 TL tutarında nakdi destek sağlanıyor. Yapılan destek, doğrudan üniversite öğrencisinin İstanbulkart’ına yatırılarak ve öğrenci SMS ile bilgilendiriliyor. Eğitim desteğinden, sosyal inceleme sonucu ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen üniversite öğrencileri faydalanabiliyor.