İBB'nin kentsel dönüşümde çözüm hızı AKP döneminin 6 katına çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin şubat ayı son toplantısında konuşan CHP’li Meclis Üyesi Cihan Akman, kentsel dönüşüm alanında mevcut yönetimin AKP dönemine kıyasla katbekat ilerleme kaydettiğini söyledi. Akman, İBB’nin iştirak şirketi KİPTAŞ eliyle 2019’dan bu yana 14 ilçede 28 proje kapsamında 2 bin 576 riskli bağımsız birime çözüm üretildiğini belirterek, “Yıllık ortalama 396 bağımsız birime ulaşıldı” dedi.

25 YILLIK DÖNEM İLE 6,5 YILLIK YENİ DÖNEM ARASINDAKİ FARK 6 KAT

Akman’ın paylaştığı verilere göre, AKP’nin 25 yıllık yönetiminde KİPTAŞ yalnızca 2 proje ile toplam 1632 riskli bağımsız birime çözüm üretebildi. Bu rakam yıllık ortalama 67 birime denk geliyor. Akman, “Yeni yönetim, yıllık üretim ortalamasında geçmiş 25 yılın yaklaşık 6 katı bir başarı sergileyerek önceki 25 yılın toplam üretiminin dahi üzerine çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

İBB’nin kentsel dönüşüm ve konut üretimi kapsamında bugüne kadar 19’u kentsel dönüşüm olmak üzere 28 projeyi tamamladığını, 12 bin 505 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim ettiğini aktaran Akman, sahada 21 projede 5 bin 773 bağımsız birimin yapımının sürdüğünü, Eyüpsultan ve Sultangazi’de bin 253 bağımsız birimin temellerinin atıldığını söyledi.

1,8 MİLYON YURTTAŞA ULAŞTI

“İstanbul Yenileniyor” platformuna yapılan 37 bin 15 başvurunun 515 bin 552 bağımsız birimi ve 1 milyon 868 bin 632 yurttaşı kapsadığını belirten Akman, bugüne kadar 15 bin 248 riskli birimin yıkıldığını, 12 bin 238 birimin inşa edildiğini, 5 bin 326 birimin ise yapımının sürdüğünü açıkladı.

Deprem Seferberlik Eylem Planı kapsamında dar gelirli yurttaşlara %65’e varan yapım desteği sağlandığını hatırlatan Akman, “İlk etapta 50 bin riskli binanın yenilenmesini hedefliyoruz” dedi. Konuşmasını “Deprem kader değildir. Tedbirsizlik ve ihmal asla kader değildir” sözleriyle tamamladı.