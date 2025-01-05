İBB'nin metro ihalesi Kalyon-Özgün ortaklığına verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Kirazlı-Halkalı Metrosu için yapılan 21,9 milyar liralık ihaleyi Kalyon-Özgün ortaklığı aldı.

Gazeteci Bahadır Özgür, metro ihalesinin 21 milyar 982 milyon 861 bin TL ile en düşük teklifi veren Kalyon İnşaat ve Özgün Yapı ortaklığına gittiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Özgür, "İBB'nin metro ihalesinin resmi sonucu da yayınlandı. Önce açık yapılan ama iptal edilip davet usulüne çevrilen, kapsamı genişletilip bedeli 3 kat artırılan 21.9 milyar liralık ihale Kalyon-Özgün ortaklığının oldu. İhaleyi iktidar bu şekilde yapsa büyük ihtimalle CHP itiraz eder, yargıya taşırdı. Peki şimdi ne olacak? Bu ihaledeki iddiaları da inceleyecekler mi? 5'li çete, ihaleyi verene göre çetelikten çıkıyor mu? Hangi durumda çete diyebiliyoruz?" dedi.

İBB'nin metro ihalesinin resmi sonucu da yayınlandı. Önce açık yapılan ama iptal edilip davet usulüne çevrilen, kapsamı genişletilip bedeli 3 kat artırılan 21.9 milyar liralık ihale Kalyon-Özgün ortaklığının oldu.



İhaleyi iktidar bu şekilde yapsa büyük ihtimalle CHP itiraz eder,… pic.twitter.com/w2bNUAUol0 — bahadır özgür (@bahadir_ozgr) January 5, 2025

İlk ihalesi, İBB’nin AKP yönetiminde olduğu 2017 yılında açılan Kirazlı-Halkalı metro hattı için yapılan ihaleye Yapı Merkezi ve Limak İnşaat İş Ortaklığı, Makyol İnşaat ve IC İÇTAŞ İnşaat İş Ortaklığı, Kalyon İnşaat ve Özgün Yapı İş Ortaklığı, Cengiz İnşaat ve Antaş Altyapı İş Ortaklığı, Doğuş İnşaat, Aga Enerji ve 58Yapı İnşaat İş Ortaklığı olmak üzere 6 firma teklif vermişti. Kalyon İnşaat, 2017’de yapılıp yarım kalan, tasfiye edilen ilk Kirazlı-Halkalı ihalesini alan ortaklığın (Makyol/Astur/İçtaş/Kalyon) da şirketlerinden biriydi. Son gelişmeyle Kalyon, yedi yıl sonra aynı hattı yapmak üzere projeye dönmüş oldu.