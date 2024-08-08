İBB'nin Paris'te açtığı 'İstanbul Evi' için açıklama: Masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Paris'te açılan 'İstanbul Evi' ile ilgili, "Evin haftalık kirası 249 bin euro olup tüm masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır" açıklamasını yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Paris'te açılan 'İstanbul Evi' ile ilgili iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.
Paris’teki 'İstanbul Evi' ile ilgili kamuoyuna yansıyan bilgilerin doğru olmadığını belirten Ongun, "Evin haftalık kirası 249 bin euro olup tüm masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır" ifadelerini kullandı.
Ongun, "İstanbul’un olimpiyat adaylığı yolundaki bu önemli uluslararası tanıtım faaliyeti için İBB bütçesinden para harcanmamıştır. Kamuoyunu yanıltıcı bilgilere lütfen itibar etmeyiniz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2036 Olimpiyat Oyunları’na ev sahibi olma adaylığı için İstanbul’un tanıtımı amacıyla özel bir mülk kiralamıştı.
Paris'teki moda müzesi Palais Galliera’da 2 günlüğüne kiralanan İstanbul'un Evi'nin açılışını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapmıştı.
Paris’teki “İstanbul Evi” ile ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler doğru değildir. Evin haftalık kirası 249 bin euro olup tüm masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır. İstanbul’un olimpiyat adaylığı yolundaki bu önemli uluslararası tanıtım faaliyeti için İBB…— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) August 8, 2024