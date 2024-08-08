İBB'nin Paris'te açtığı 'İstanbul Evi' için açıklama: Masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Paris'te açılan 'İstanbul Evi' ile ilgili, "Evin haftalık kirası 249 bin euro olup tüm masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır" açıklamasını yaptı.

Güncel 08.08.2024 11:46 Giriş: 08.08.2024 11:46

Güncelleme: 08.08.2024 12:00 Kaynak: Haber Merkezi

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