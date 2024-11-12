İBB'nin pazar desteğine 44 binden fazla emekli başvurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "“Emeklilere Pazar Desteği" projesine İstanbul’da ikamet eden 44 bin 377 emekli başvuruda bulundu.

'Emeklilere Pazar Desteği'ne başvurular 30 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.

İstanbul’da ikamet eden, sosyal desteğe başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin emekliye yıllık 10 bin TL ödeme yapılacak.

İki eşit taksit şeklinde ödenecek pazar desteği ile 10 bin emekliye toplam 100 milyon TL’lik nakdi destek sağlanacak. Başvuru yapanların şartları taşıyıp taşımadığı sosyal incelemenin ardından belirlenip, sonuç ihtiyaç sahiplerine bizzat duyurulacak.

HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

Başvuru sahiplerinden aranan şartlar şunlar:

>> Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

>> 60 yaş ve üstü emekli olmak,

>> İstanbul’da ikamet edilmesi,

>> Hanede tek emekli maaşından başka bir gelir bulunmaması

>> Emekli maaşının 17.002 TL'den düşük olması.