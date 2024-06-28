İBB'nin resmi ulaştırma hesabından yapılan küfürlü paylaşıma soruşturma

İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın hesabından Bakan Mehmet Şimşek'le ilgili küfürlü paylaşım hakkında soruşturma başlatıldı. İBB, sosyal medya hesabının siber saldırıya uğradığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya platformu X'teki hesabından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Başardık" paylaşımının küfürlü şekilde alıntılanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in paylaşımının İBB'nin resmi ulaştırma hesabı olan "Ulaşım İstanbul @ulasimistanbul" isimli sosyal medya hesabından küfürlü şekilde alıntılanmasıyla hakkında resen soruşturma açtı.

Soruşturmanın, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçlarından başlatıldığı öğrenildi.

Değerli Takipçilerimiz;



Hesabımız siber saldırıya uğramış olup tarafımıza ait olmayan bir içerik yayımlandığı tespit edilmiştir. Süreci kontrol altına aldığımızı ve güvenlik önlemlerimizi güçlendirdiğimizi bilgilerinize sunarız. pic.twitter.com/dTz2Da07Bi — Ulaşım İstanbul (@ulasimistanbul) June 28, 2024

İBB: SİBER SALDIRIYA UĞRADIK

İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Değerli Takipçilerimiz; Hesabımız siber saldırıya uğramış olup tarafımıza ait olmayan bir içerik yayımlandığı tespit edilmiştir. Süreci kontrol altına aldığımızı ve güvenlik önlemlerimizi güçlendirdiğimizi bilgilerinize sunarız" ifadeleri kullanıldı.