İBB'nin trafiği çözecek projesine olumsuz yanıt: KGM 16 ay sonra "O iş bende" dedi

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’nın, TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler mevkiindeki trafik sorunun çözülmesi için proje hazırladığı, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bölgedeki çalışmayı KGM 1. Bölge Müdürlüğü'nün yürüteceği yanıtını verdiği ortaya çıktı. Ancak, İBB’ye 16 ay sonra olumsuz yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, bölgede bugüne kadar herhangi bir çalışma yapmadı.

İBB'nin TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler mevkiindeki trafik yoğunluğunu azaltacak projesine ait bildirdiği yazıya 16 ay sonra dönüş yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, olumsuz yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı, sorumluluk alanında olmamasına rağmen Mahmutbey gişeler bölgesindeki trafik yükünü azaltmak için 31 Ağustos 2021 tarihinde hazırladığı proje detaylarını Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) resmî yazıyla bildirdi. Onay için görüşü sorulan KGM'den yanıt gelmeyince İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, bu kez de 11 Ekim 2022 tarihinde hatırlatma yazısı gönderdi.

16 AY SONRA OLUMSUZ YANIT

İlk başvurudan 16 ay sonra İBB’ye yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, “proje müdürlüğümüzde yürütülmektedir” dedi. KGM 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Bölge Müdür Yardımcısı Arif Yıldız imzasıyla İBB’ye gönderilen yazıda, “İBB tarafından hatırlatılarak bölge müdürlüğümüze gönderilmiş olan Başakşehir İlçesi Mahmutbey Gişeler Mevkii TEM Katılım Yolu Ön Projesi’nin onaylanması talep edilmektedir. Bölge müdürlüğümüzün yol ağında yer alan TEM otoyolu Mahmutbey Batı kavşağı ile Mahmutbey Gişeler arası kesimde, trafik yoğunluğundan kaynaklı sıkıntıların çözülmesi amacıyla proje alternatiflerine yönelik çalışmalar, bölge müdürlüğümüzde yürütülmektedir” denildi.



Aradan geçen sürede KGM tarafından bölgede herhangi bir çalışma yapılmazken, İBB Adayı Murat Kurum, seçilmesi halinde Mahmutbey’deki trafik sorununu çözeceklerini vaad etti.



"ENGELLENMESEYDİ İBB PROJESİ HAYATA GEÇMİŞ OLACAKTI"

İBB'den yapılan açıklamada ise, "İBB’nin hazırladığı proje onaylanmış olsaydı bugün hayata geçmiş olacak proje ile Tem Otoyolu Mahmutbey Batı Kavşağı'ndan gişeler yönüne katılım ile TEM İkitelli çıkışı bölümünde yaşanan trafik sıkışıklığını önlemek için TEM otoyoluna katılım mesafesi uzatılacaktı. Katılım yol genişliği 17 metreye yol uzunluğu da 892.9 metreye çıkarılacak, istinat duvarı ve altgeçit genişletmesi ile bölgede ciddi bir rahatlama sağlanacaktı" ifadelerine yer verildi.