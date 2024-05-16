İBB'nin ücretsiz HPV aşısı uygulaması başladı

İBB'nin ücretsiz HPV aşı uygulaması hayata geçirildi. Bugünden itibaren İBB'ye ait üç merkezde uygulanan aşılar, ilk etapta sosyoekonomik yoksunluk çeken 9-26 yaş arasındaki kişilere ücretsiz yapılacak. Aşı nerelerde yapılacak, başvuru nereden yapılıyor? Detaylar haberde...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün "Sözümüzü tuttuk" diyerek duyurduğu ücretsiz HPV aşısı uygulaması bugün itibarıyla başladı.

İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Hıfzısıhha Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen HPV (İnsan Papilloma Virüsü) Aşı Uygulamasından ilk etapta İstanbul'da ikamet eden ve sosyoekonomik yoksunluk çeken 9-26 yaş arasındakiler yararlanabilecek.

Aşı için belirlenen kriterleri taşıyan ve başvuruları onaylanan İstanbullular, İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Şehzadebaşı Tıp Merkezi, Darülaceze Tıp Merkezi ve Esenyurt Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezleri'nde aşılarını ücretsiz yaptırabilecek. Etkili koruyuculuğun sağlanabilmesi için aşılama 9-15 yaş aralığındaki bireyler için iki doz, 15 yaş üzeri bireyler için üç doz olarak uygulanacak. Aşılama yapıldığında yaş durumuna göre belli bir periyotta diğer dozların yapılması zorunlu kılınacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Ücretsiz HPV aşı uygulamasından yararlanmak isteyenlerin, https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/ adresi üzerinden fom doldurup randevu alması gerekiyor.

"YÜZDE 100'E YAKIN BAŞARI VAR"

HPV virüsü ve aşı hakkında bilgiler veren İBB Sağlık Daire Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Önder Yüksel Eryiğit, "HPV virüsü yaklaşık 40 civarı virüsten oluşan bir virüs ailesidir. Bu virüslerden bazıları kadınlarda rahim ağzı kanserine, erkeklerde de genital bazlı kanserlere sebep oluyor. Ayrıca dudak, ağız içi ve yemek borusunda da kanser oluşma riski oluşan bir virüsten bahsediyoruz. Burada en önemli konulardan birisi bu virüsle ilgili aşıyla önlenebilir bir kanser olması. Tek doz bir aşı değil. 9- 14 yaş aralığında 2 doz, 15- 26 yaş aralığında ise üç doz aşı yapmak gerekir. Neredeyse yüzde 100’e yakın rahim ağzı kanserini önleme konusunda başarı var. Dolayısıyla önlenebilir bir kanser olması nedeniyle aşılamanın önemi ortada. Dünyada gelişmiş bir çok ülkede ulusal takviminde ücretsiz olarak yapılan bir aşıdan bahsediyoruz. Bizim gönlümüzden geçen de ülkemizde ulusal aşı takviminin içerisine alınıp HPV virüsünden kaynaklı kanserlerin önlenebilir bir şekilde aşıyla kontrol alınması" dedi.

"KADIN-ERKEK FARK ETMEKSİZİN YÜZDE 80- 85'İ BU VİRÜSLE KARŞILAŞIYOR"

Eryiğit, "Utanılacak birşey yok neticede bir gerçeklik varsa bununla yüzleşmesini de bilmek lazım. Toplumda yaşayan kadın-erkek fark etmeksizin hayatları boyunca yüzde 80- 85 bu virüsle karşılaşıyor. Çünkü yaklaşık 40 virüsten oluşan bir virüs ailesinden bahsediyoruz. Bu virüsle karşılaşmak demek direkt kanser olacak anlamına gelmiyor. Bizim vücudumuzun savunma mekanizması zaten onların bir çoğunu ortadan kaldırıyor. Bazı türler var, bu türlerin kadınlarda rahim ağzı kanseri yapma ihtimali yüksek. Bizim de burada uyguladığımız aşı şu anda dünyada uygulanan 9 tane kanser yapma riski olan virüsten oluşan bir aşıdır. Bu iki ile başladı sonra dörde çıktı ve şu anda da dokuz. Dünyada 9'un üzerinde ölü virüsten oluşan başka bir HPV aşısı da yok" ifadelerini kullandı.

"70 BİNİ GEÇEN BAŞVURU VAR"

Son olarak belirtiler hakkında bilgi veren Eryiğit, "Genital bölgedeki belirtileri siğil şeklinde, kızarıklık ve kaşıntı şeklinde olabilir. Hepimizin bildiği gibi ağız çevresindeki HPV virüsü de uçuk ya da ağız çevresindeki siğilleri de oluştururlar. Biz bu duyuruyu yapalı henüz 48 saat olmadı. 70 bini geçen bir başvuru var şu anda" şeklinde konuştu.

"PAHALI BİR AŞIYDI"

Ücretsiz HPV aşısını ilk yaptrıranlardan Eylül Çekemci "Çok mutluyum. Çünkü bu aşıyı olmak istiyordum. Pahalı bir aşı olduğu için Türkiye şartlarında önceliklerimizden olmuyordu. Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımını görünce hemen başvurdum. Akşamında arandım ve sabah da aşımı olmaya geldim. Herkesi başvuru yapıp aşıya bekliyoruz" dedi.