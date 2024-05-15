İBB'nin ücretsiz HPV aşısı uygulaması başlıyor: Başvuru nasıl yapılıyor, kimleri kapsıyor?

İBB'nin başlattığı ücretsiz HPV aşısı uygulamasında başvurular yarın başlıyor. Ücretsiz HPV aşısı uygulamasından kimler yararlanabilecek? Başvurular nasıl yapılacak? Aşı nerelerde yapılabilece? Detaylar haberde...

Ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olan HPV (İnsan Papilloma Virüsü) virüsü kaynaklı kanser vakaları son yıllarda artma eğilimi gösteriyor. HPV, dünyada önlenebilir ölüm sebepleri arasında yer alan serviks (rahim ağzı) kanserine sebebiyet veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), halk sağlığını tehdit eden bu virüsle mücadele için ücretsiz HPV aşısı uygulaması başlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun duyurduğu aşı kampanyasının detayları şöyle:

İBB, 16 Mayıs'tan itibaren ücretsiz HPV aşı uygulaması için başvuruları almaya başlıyor. Aşı ilk etapta sosyoekonomik yoksunluk çeken kişilere uygulanacak. İstanbul’da ikamet eden 9-26 yaş aralığındaki bireylere ücretsiz uygulanacak aşı için https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/ adresi üzerinden başvuru yapılabilecek. HPV aşısı alınan randevu sırasına göre uygulanacak.

İBB TIP MERKEZLERİNDE GERÇEKLEŞECEK

Aşı için belirlenen kriterleri taşıyan ve başvuruları onaylanan İstanbullular, İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Şehzadebaşı Tıp Merkezi, Darülaceze Tıp merkezi ve Esenyurt Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezlerine gelerek ücretsiz aşılarını yaptırabilecek.

Etkili koruyuculuğun sağlanabilmesi için aşılama 9-15 yaş aralığındaki bireyler için iki doz, 15 yaş üzeri bireyler için üç doz uygulanacak. Aşılama yapıldığında yaş durumuna göre belli bir periyotta diğer dozların yapılması zorunlu kılınacak.

Yarın başlayacak olan aşı uygulamasından faydalanmak isteyen 9-26 yaş aralığındaki bireyler ve ebeveynleri https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/ adresi üzerinden ücretsiz HPV aşısı için başvuru yapabilecek.