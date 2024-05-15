İBB'nin ücretsiz HPV aşısı uygulaması başlıyor: Başvuru nasıl yapılıyor, kimleri kapsıyor?
İBB'nin başlattığı ücretsiz HPV aşısı uygulamasında başvurular yarın başlıyor. Ücretsiz HPV aşısı uygulamasından kimler yararlanabilecek? Başvurular nasıl yapılacak? Aşı nerelerde yapılabilece? Detaylar haberde...
Ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olan HPV (İnsan Papilloma Virüsü) virüsü kaynaklı kanser vakaları son yıllarda artma eğilimi gösteriyor. HPV, dünyada önlenebilir ölüm sebepleri arasında yer alan serviks (rahim ağzı) kanserine sebebiyet veriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), halk sağlığını tehdit eden bu virüsle mücadele için ücretsiz HPV aşısı uygulaması başlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun duyurduğu aşı kampanyasının detayları şöyle:
İBB, 16 Mayıs'tan itibaren ücretsiz HPV aşı uygulaması için başvuruları almaya başlıyor. Aşı ilk etapta sosyoekonomik yoksunluk çeken kişilere uygulanacak. İstanbul’da ikamet eden 9-26 yaş aralığındaki bireylere ücretsiz uygulanacak aşı için https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/ adresi üzerinden başvuru yapılabilecek. HPV aşısı alınan randevu sırasına göre uygulanacak.
İBB TIP MERKEZLERİNDE GERÇEKLEŞECEK
Aşı için belirlenen kriterleri taşıyan ve başvuruları onaylanan İstanbullular, İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Şehzadebaşı Tıp Merkezi, Darülaceze Tıp merkezi ve Esenyurt Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezlerine gelerek ücretsiz aşılarını yaptırabilecek.
Etkili koruyuculuğun sağlanabilmesi için aşılama 9-15 yaş aralığındaki bireyler için iki doz, 15 yaş üzeri bireyler için üç doz uygulanacak. Aşılama yapıldığında yaş durumuna göre belli bir periyotta diğer dozların yapılması zorunlu kılınacak.
Yarın başlayacak olan aşı uygulamasından faydalanmak isteyen 9-26 yaş aralığındaki bireyler ve ebeveynleri https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/ adresi üzerinden ücretsiz HPV aşısı için başvuru yapabilecek.
HPV NEDİR?
HPV (İnsan Papilloma Virüsü) insandan insana bulaşan bir virüstür. HPV virüsü deri ve mukoza zarlarını etkileyen birden fazla virüs türünden oluşan bir ailedir. HPV'nin çeşitli varyasyonları vardır ve bazıları enfeksiyonlara sebep olabilirken, bazıları ise hiçbir şikayete neden olmayabilir. En yaygın belirtisi genital bölgede oluşan siğillerdir. Bununla birlikte bazı türleri ciddi anlamda kanserojen olup, özellikle kadınlarda rahim ağzı gibi kanser türlerinin en önde gelen sebebidir.Ayrıca anüs kanserine, erkeklerde penis kanserlerine sebep olabilmektedir. Hatta yapılan çalışmalarda sebep olduğu kanser türlerinin genital bölge ile sınırlı kalmadığı; baş ve boyun kanserleri ile boğaz kanserine de yol açabildiği gözlenmektedir.
NASIL BULAŞIR?
» Cinsel Temas: Cinsel yolla bulaşan HPV tipleri genellikle cinsel temas sırasında bulaşır. Virüs, cinsel organların derisi veya mukoz membranları yoluyla temasla geçer. Cinsel ilişki sırasında deri teması, HPV'nin yayılmasına neden olabilir.
» Cilt Teması: HPV'nin bazı tipleri, cilt teması yoluyla bulaşabilir. Bu, özellikle genital bölge dışındaki ciltte meydana gelen siğillerle ilişkilidir. Siğillerin olduğu bölgelere dokunmak veya temas etmek, virüsün bulaşmasına yol açabilir.
» Doğum Sırasında: Bir HPV taşıyıcısı anne, doğum sırasında virüsü bebeğine geçirebilir. Bu durum genellikle doğum kanalındaki enfekte dokuların bebeğin gözleri, ağızı, boğazı veya cildiyle temas etmesi sonucunda gerçekleşir.
» Cinsel Siğiller: HPV'nin düşük riskli tipleri cinsel siğillere neden olabilir. Cinsel siğillerin olduğu bölgelere dokunmak, virüsün bulaşmasına sebep olabilir.
» Kişisel Temas ve Ortak Kullanım: HPV'nin bulaşma riski, kişisel temas ve ortak kullanılan eşyalar yoluyla minimaldir. Ancak, bu yollarla bulaşma olasılığı sıfır değildir.