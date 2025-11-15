İBB'nin yenilediği Beşiktaş İsmet İnönü Spor Tesisi törenle açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yenilenen Beşiktaş İsmet İnönü Spor Tesisi için açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Azerbaycan-Gürcistan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitiren askerlere Türkiye'nin büyük minnet duyduğunu belirtti.

Beşiktaş'ın İstanbul'un sporla nefes alan ilçelerinden biri olduğunu kaydeden Aslan, "Beşiktaş'a çok kıymetli bir tesisi yeniden kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. İlçemizdeki 21 amatör spor kulübümüze malzemelerini de bugün teslim edeceğiz." dedi.

Aslan, sporun bir kent için ne kadar hayati öneme sahip olduğunu bildiklerini, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp, toplumu dinç tuttuğunu söyledi. Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez de katıldı.