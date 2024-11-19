İBB'nin Yıldız Parkı itirazı haklı bulundu

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Yıldız Parkı'na yönelik SİT statüsü değişikliğine itirazını haklı buldu. Mahkeme, bakanlığın yaptığı SİT statüsü değişikliğinin mevzuata aykırı olduğuna hükmetti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘Doğal ve Tarihi Sit Alanı’ olan Yıldız Parkı'nın koruma statüsü, 2021 yılında değiştirilerek ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ilan edilmiş; parkın çevresindeki parseller ise '‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’' olarak tescil edilmişti. İBB tescil kararı sonrası itirazda bulunmuş, itirazın Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından reddedilmesi üzerine kararın iptali için mahkemeye başvurmuştu.

HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADI

Dosyayı inceleyen İstanbul 9. İdare Mahkemesi, İBB’nin itirazıyla açılan davada kararını Eylül 2023’te açıkladı. İlgili mevzuat ve bilirkişi raporlarını inceleyen mahkeme İBB’nin itirazını haklı bularak Yıldız Parkı'nın koruma statüsünde yapılan değişikliği iptal etti.

Bakanlık davayı istinafa taşırken; Bölge İdare Mahkemesi 4. Dava Dairesi kararı eksik inceleme sebebiyle ilk derece mahkemesine iade etti. İlk derece mahkemesi yapmış olduğu yeni inceleme neticesinde İBB’nin yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

SİT STATÜSÜ DEĞİŞİKLİĞİ MEVZUATA AYKIRI

İBB, kararı yeniden Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Bölge İdare Mahkemesi dava dosyasında bilirkişi raporu da yer aldı. Raporda ilgili parsellerin parkın devamı ve ormanlık alan olduğu mezarlık bulunduğu tespitlerine yer verildi. Dosyayı karar bağlayan mahkeme, Bakanlığın yaptığı SİT statüsü değişikliğini mevzuata aykırı olduğuna hükmetti.

Kararda, "Yıldız Parkı Etabı Doğal Sit Alanının ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edilmesine dair İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 26.08.2021 tarih ve 1259 sayılı kararının, bu kararın onaylanmasına dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Makamının 02.09.2021 tarih ve 1648125 sayılı Olur'u işleminin ilgili mevzuat açısından uygun olmadığı kanaatine varılmıştır" denildi.