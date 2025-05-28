İBB operasyonları: Seyfi Beyaz tahliye edildi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Seyfi Beyaz tahliye edildi. Beyaz'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi. CHP, etkin pişmanlık ifadelerinin ‘usulsüz’ alındığını belirterek duruma tepki gösteriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu isimler hakkında 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında 10 Nisan'da tutuklanan Beyaz İnşaat'ın sahibi Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği Beyaz'ın "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
CHP Genel Başkanı Özel, soruşturmalardaki etkin pişmanlık ifadelerinin ‘usulsüz’ alındığını belirterek, durumu "Somut delile ulaşamayınca etkin pişmanlığa giriştiler" sözleriyle eleştiriyor.