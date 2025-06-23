İBB operasyonlarında tutuklanan 25 kişi 9 farklı kente gönderildi
İBB operasyonlarında tutuklanıp Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen 25 kişi, 9 farklı kente dağıtıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda tutuklanan 25 kişi, 9 farklı şehre gönderildi. Sevk sırasında bazı tutukluların kötü muameleye maruz kaldığı öğrenildi.
Sözcü'den Ali Macit'in haberine göre Tekirdağ, Eskişehir, İzmir, Bolu, Balıkesir, Afyonkarahisar gibi illerdeki cezaevlerine sevkedilen tutuklu sanıklardan 2’si etkin pişmanlıktan yararlandığı için tahliye edildi. 25 tutuklu ise halen sevkedildikleri cezaevlerinde, haklarındaki suçlamaların ne olduğunu öğrenmek için bekliyorlar.
İstanbul’dan sürgün edilen tutukluların, en yakını 71, en uzağı ise 488 kilometre uzağa götürüldü:
- Murat Ongun: Çorlu - 131 km
- Hüseyin Köksal: Çorlu - 131 km
- Mehmet Pehlivan: Çorlu 131 km
- Nihat Sütlaş: Tekirdağ - 145 km
- Adem Soytekin: Tekirdağ - 145 km
- Tuncay Yılmaz: Tekirdağ - 145 km
- Fatih Özçelik: Tekirdağ - 145 km
- Gökhan Köseoğlu: Tekirdağ - 145 km
- Fatih Keleş: Kocaeli - 149 km
- Necati Özkan: Kocaeli - 149 km
- Serdal Taşkın: Kocaeli - 149 km
- Murat Çelik: İzmir - 488 km
- M. Ali Çalışkan: İzmir - 488 km
- Metin Nal: İzmir - 488 km
- Taner Çetin: İzmir - 488 km
- Yakup Öner: İzmir - 488 km
- Kağan Sürmegöz: İzmir - 488 km
- Burak Arslan: Bolu - 266 km
- F. Pınar Türker: Düzce - 213 km
- Elif Atayman: Afyon - 447 km
- Melih Geçek: Kocaeli - 149 km
- Z. Gökmen Togay: Kocaeli - 149 km
- Fatoş Ayık: Gebze 71 km
- Ömür Yılmaz: Bandırma 324 km
- Barış Kılıç: Eskişehir 317 km
SEVK SIRASINDA KÖTÜ MUAMELE
Sevk sırasında bazı tutukluların kötü muameleye maruz kaldı. İstanbul’dan Afyonkarahisar Cezaevi’nde gönderilen İBB Medya AŞ eski Genel Müdürü İpek Elif Atayman, Silivri’den Afyonkarahisar’a yaklaşık 500 kilometrelik yolculuğu, elleri kelepçeli olarak yaptı.
Konulduğu aracın 1 metrelik hücresinde, 7 saat kelepçeli oturmaktan Atayman’ın kollarında morluklar oluştu. Atayman götürüldüğü Afyonkarahisar Cezaevi’nde de ilk günler yatacak yatak bulamadı, 5 gün yerde yattıktan sonra ancak olay medyaya yansıdıktan ve Adalet Bakanı devreye girdikten sonra koğuşta ranzaya alındı.
Bazı tutuklu aileleri, Silivri’de sandıkları yakınlarını ziyarete gittiklerinde ancak nakil gerçeğini öğrenebildi.