"İBB operasyonlarında tutuklananlar Silivri'den sevk edildi" iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan bazı isimlerin, avukatları ve ailelerine haber verilmeden Silivri Cezaevi'nden başka cezaevlerine sevk edildikleri iddia edildi.

Halk TV programcısı Gözde Şeker, İBB operasyonları kapsamında tutuklanan bazı isimlerin avukatlarına ve ailelerine haber verilmeden Silivri'den Edirne'deki F Tipi Cezaevine sevk edildiklerini belirtti.

Tutuklu isimlerin avukatlarından aldığı duyumları aktaran Şeker, ilk olarak Medya A.Ş. soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fatoş Ayık'ın Gebze'ye nakledildiğini söylerken, bazı isimlerin de Edirne'ye sevk edileceği yönündeki iddiayı dile getirdi.

İddiaya göre sevk edilecek isimler şöyle:

Murat Ongun

Necati Özkan

Murat Kapki

Hüseyin Köksal

Mustafa Nihat Sütlaş

Gözde Şeker, hafta sonu olması nedeniyle detaylı bilgilere henüz ulaşılmadığını duyurdu.