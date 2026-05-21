İBB operasyonu: Adliyeye sevk edilen 60 kişiden 33'ü hakkında tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Boğaziçi A.Ş.'ye yönelik "İhaleye fesat karıştırma" iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp bu sabah İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 60 kişiden 33'ü hakkında tutuklama, 27'si hakkında ise adli kontrol uygulanması istendi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 60 kişi, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Saat 16.00 sıralarında savcılık işlemleri tamamlanan isimlerden 33'ü tutuklama, 27'si ise adli kontrol uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında 18 Mayıs'ta İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 57 kişi gözaltına alınmıştı. Ardından 3 kişi daha gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/247765 sayılı soruşturma dosyası kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi unvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli şahıslarca organize edilerek ihalelerde mevzuata aykırılıklar yapıldığı, örgütsel faaliyet kapsamında İhaleye Fesat Karıştırma suçunun işlendiği değerlendirilerek soruşturma savcısının talimatları doğrultusunda; 58 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alınması için 18.05.2026 tarihinde (İstanbul merkezli, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerinde) 6 ilde eş zamanlı operasyon yapılmış, Operasyon kapsamında 57 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, firari 1 şahsı yakalamaya yönelik çalışmalar devam etmektedir."

Gözaltına alınan isimler şu şekilde:

Ahmet Sırtlı-İhale ve Sözleşmeler Şefi / Başkan, Aydın Soydaş-1. Operasyon Yönetim Şefi, Aytaç İnal-İnsan Kaynakları Şefi, Bozan Aslan-Trafik Operasyon Yönetim Şefi / Üye, Büşra Emen-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı, Ekrem Aslan-2. Operasyon Yönetim Müdürü V. / Uzman Üye, Erhan Çamkıranoğlu-Boğaziçi Tesis Çalışanı, Ethem Pişkin-Genel Müdür, Eyüp Öztürk-Muhasebe Müdürü / Mali Üye, Gökhan Parlak-1. Operasyon Yönetim Müdürü / Uzman Üye, Hamdi Sağlam-Operasyon Yönetim Müdürü, Hüsnem Gökhan Büyükdağ-Satınalma Personeli, İsmail Koçan-Vira Matbaacılık Firması Yetkilisi, Kübra Silik-İhale ve Satınalma Uzmanı, Mansur Güneş-Yönetim Kurulu Başkan V., Mehmet Alkanalka-Yönetim Kurulu Başkan V., Metin Çelik -Boğaziçi Tesiste Uzman, Mustafa Özay-3. Operasyon Yönetim Şefi, Nihat Güven-İnsan Kaynakları Müdürü, Nurullah Yetiştiren-Boğaziçi Tesiste Destek Personeli, Oğuzhan Şaştım-Boğaziçi Tesiste Şef, Onur Öz-Finans Şefi, Ömer Yazıcı-Kuveyt Bankasında Yönetmen, Rıfat Çimen-Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü, Salih Kuzu-Boğaziçi Tesiste Şef, Selim Çolak-Eylül Group Çalışanı, Sema Akça Oflas-Genel Müdür, Sercan Öztürk-Şehir Tuvaletleri Operasyon Yönetim Şefi / Uzman Üye, Sinan Bilgin-Destek Hizmetleri Müdürü, Tolga Volkan Aslan-Yönetim Kurulu Başkan V., Ufuk Zereden-İnsan Kaynakları Müdür V. / Üye, Yasin İpek-Genel Müdür Yrd. V., Yavuz Şaştım-Isparta’da Uzman, Zeliha Sırtlı-ADL Seyahat Firması Genel Sekreteri, Zeynel Duman-Satınalma Müdürü, Coşkun Ekşi-Art Event Firması Yetkilisi, Çiğdem Ağaoğlu-Ağaoğlu Danışmanlık Firması Yetkilisi, Elif Köleoğulları-Boğaziçi Tesis Yönetimde Uzman, Emin Ayaz-GEPA Firması Yetkilisi, Erhan Samancı-TESA Firması Yetkilisi, Ferit Balyen-Atlantik Firması Yetkilisi, Halil İbrahim Büyükparmaksız-Pratik Firması Yetkilisi, Hasan Zeki Amasyalı-GEPA Firması Yetkilisi, Hayrettin Bakır-Eylül Group Firması Yetkilisi, Hilal Koçan-EST Firması Yetkilisi, İsmail Takak-İSA Araç Kiralama Firması Yetkilisi, Kasım Er-İmparator Oto Firması Yetkilisi, Kurtuluş Acar-İlktem Firması Yetkilisi, Mehmet Mişe-2M Ticaret Firması Yetkilisi, Meryem Manisa-Kırkbeş Turizm Firması Yetkilisi, Mesut Türkeri-MTS, Muammer Yamak-BAYA Firması Yetkilisi, Sabri Bakır-Yapiken Firması Yetkilisi, Safa Bülent Kalkavan-Cleankal Firması Yetkilisi, Yiğit Avcı-Cleankal Firması Yetkilisi, Yusuf Dalkılıç-Pestem Firması Yetkilisi, Zafer Kuruoğlu-Canel Firması Yetkilisi.