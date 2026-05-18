İBB operasyonu: Gözaltına alınan 12 kişi adliyede

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 15 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 13 kişiden 12'si gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınanlar, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünce ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğünce yapılan bir kısım ihalelerde, usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında, 15.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 13 şüpheli hakkında göz altı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 12’si yakalanarak göz altına alınmış, 1 şüpheli ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Soruşturmalar titizlikle yürütülmekte olup, kamuoyunun bilgisine sunulur."

HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şu şekilde:

• Ayhan Taş (Daire Başkanı)

• Murat Er (Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü)

• Erkan Kavlak (Tekniker)

• Erkan Koç (Teknik şartnameyi hazırlayan kişi)

• Hakan Çakır (Elektronik Sistemler Müdürü)

• İbrahim Yaşaroğlu (Teknik şartnameyi hazırlayan kişi)

• Menderes Çakmak (Mühendis)

• Muhammet Sertaç Kazıcı (Teknik şartnameyi hazırlayan kişi)

• Niyazi Baştürk (Teknik şartnameyi hazırlayan kişi)

• Zeynep Düşmez (İnform firması ortağı)

• İsmail Kurtuluş (Koloni İnşaat firması yetkilisi)

• İhsan Sabri Kurtuluş (Koloni İnşaat firması yetkilisi)

• Levent Ilgın (İnform firması yetkilisi – yurt dışında)