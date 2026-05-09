İBB operasyonu: Oktay Özel'in de aralarında bulunduğu 5 kişi serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik düzenlenen yeni operasyon kapsamında gözaltına alınan 29 kişiden 7’si Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel'in de bulunduğu 5 kişi, imza yükümlülüğü ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılırken; bir kişi doğrudan savcılıktan bırakıldı, bir kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

İBB DAVASI SÜRERKEN YENİ OPERASYON

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 414 kişinin yargılandığı ana dava devam ederken, cuma sabahı İBB’ye yönelik yeni bir operasyon başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 isim hakkında gözaltı kararı bulunduğunu, yurt dışındaki bir kişi hariç 29 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

22 İSMİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınanlardan adliyeye sevk edilen 7 kişi hakkındaki kararlar netleşirken, emniyette bulunan diğer 22 ismin ifade ve işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında hakkında karar bulunan bir kişinin ise yurt dışında olduğu kaydedildi.