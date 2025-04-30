İBB operasyonunda ikinci dalga: 18 tutuklama, 4 ev hapsi, 8 yurt dışı yasağı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan ve dün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 30 kişiden 18'i tutuklandı.

Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa dahil 4 kişi hakkında ev hapsi kararı verilirken 8 kişi ise yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler şu şekilde:

Cevat Kaya, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Onur Aldı ve Erdinç Çolak, Kültür AŞ Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, iş insanı Mete Mağden, İBB Mühendisi Yakup Öner, İBB Kamulaştırma Genel Müdür Fatih Özçelik, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, İSTTELKOM A.Ş Genel Müdürü Melih Geçek ve Ekrem İmamoğlu'nun koruma personeli Çağlar Türkmen.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, eski CHP Milletvekili Turan Aydoğan, İmamoğlu'nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, eski İmar A.Ş Genel Müdürü Onur Soytürk ve iş insanı Dursun Balcıoğlu'nun da olduğu 12 kişi de yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.