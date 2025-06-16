İBB operasyonunda tutuklanan Aykut Erdoğdu: Erdoğan, siyasi hayatının en büyük hatasını yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 5. dalga operasyon kapsamında 31 Mayıs’ta gözaltına alınan ve 3 Haziran’dan bu yana Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, "Bu operasyonun amacı, seçim kaybetme kaygısıyla CHP’nin ‘Aşil tendonunu’ kesme çabasıdır. Erdoğan, bu kası kesmek zorunda olduğunu hissetti ve bence siyasi hayatının en büyük hatasını yaptı” dedi.

Erdoğdu, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'yargıyı etkileme' gibi suçlarla karşılaşmayı beklediğini ancak son operasyondaki suçlamalar karşısında şaşırdığını belirterek, “Böylesine saçma sapan bir suçlama ile karşılaşacağım aklımın ucundan geçmezdi” dedi.

Cumhuriyet'e konuşan Aykut Erdoğdu, İBB’ye yönelik operasyonların, rejim değişikliğinin en kritik ve stratejik adımı olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

“Bu bir ‘yolsuzluk operasyonu’ değil. Bu operasyon, kuvvetle muhtemel kaybedeceklerini düşündükleri seçimleri iptal ve ilga etmenin ilk adımı. Kuvvetler birliğinin ve ikili hukuk sistemimin uygulandığı ve daha önce tecrübe etmediğimiz bir rejim. Yargının, rejimin bir tür disiplin kuruluna dönüştüğü, TBMM’nin iyice sembolikleştiği ve en önemlisi muhaliflere bir tür ‘düşman hukuku’ uyguladıkları bir rejim."

"ERDOĞAN, SİYASİ HAYATININ EN BÜYÜK HATASINI YAPTI"

Ekrem İmamoğlu’nun, kişisel özellikleri ve temsil ettiği kurumun kamusal gücü dolayısıyla CHP’nin “Aşil tendonu” pozisyonunda olduğunu söyleyen Erdoğdu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu operasyonun amacı, seçim kaybetme kaygısıyla CHP’nin ‘Aşil tendonunu’ kesme çabasıdır. Erdoğan, bu kası kesmek zorunda olduğunu hissetti ve bence siyasi hayatının en büyük hatasını yaptı. Siyaset en temel belirleyicidir. Erdoğan, Türkiye ekonomisinin yakın gelecekte toparlanamayacağını, seçime kadar hızla oy kaybedeceğini öngörmüş olmalı. Seçim kaybetmenin korku ve paniğiyle muhalefeti dizayn çabasına girdi. Buna da konuşmalarında ‘Milli muhalefeti inşa edeceğiz’ cümlesiyle başladı. Bu amaçla CHP’yi içten bölmeye çalışıyor. CHP içinde yaşanan kırgınlıkları kullanarak yapmaya çalışıyor. Erdoğan, bu planını uygularken taraflı yargıyı kullanıyor.”

Erdoğan’ın "CHP” planının, kendi çöküş sürecini hızlandıracağını belirten Erdoğdu, şunları söyledi:

“Erdoğan’ın oyları erimeye devam edecek. Seçim kazanma ihtimali azaldıkça operasyonlar dalga dalga artacak. Süreç ilerledikçe tutuklananların dramı artacak. Kendilerinden ve ailelerinden acı haberler gelmesinden büyük endişe duyuyorum. Bu acı olaylar yaşandıkça hali hazırda var olan ‘siyasi öfke’ giderek ‘siyasi krize’ dönüşürse, ülkemiz adına felaket olur."