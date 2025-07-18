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İBB operasyonunda yeni dalga: 18 kişi hakkında gözaltı kararı

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 14 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 18.07.2025 08:25
  • Giriş: 18.07.2025 08:25
  • Güncelleme: 18.07.2025 08:55
Kaynak: Haber Merkezi
İBB operasyonunda yeni dalga: 18 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yeni operasyon dalgasında, 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "rüşvet" ve "ihaleye fesat" iddialarıyla başlattığı soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen kişilere yönelik, 'arama' ve 'el koyma kararı' da verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen kişilerin evlerinde arama yapıyor.

Saat 09.00 itibariyle 14 kişi gözaltına alındı.

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