İBB operasyonunda yeni dalga: 18 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yeni operasyon dalgasında, 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "rüşvet" ve "ihaleye fesat" iddialarıyla başlattığı soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen kişilere yönelik, 'arama' ve 'el koyma kararı' da verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen kişilerin evlerinde arama yapıyor.

Saat 09.00 itibariyle 14 kişi gözaltına alındı.

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