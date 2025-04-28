İBB operasyonundan Şişli’nin Kanal İstanbul’u da çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada da Şişli’nin Kanal İstanbul’u çıktı.

Tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, “Şişli’nin Kanal İstanbul’u” olarak anılan 24 bin metrekarelik rezerv yapı alanına yapılan projeye karşı çıkmıştı.

Belediye ekipleri, projeye göre 12 milimetre çapında olması gereken bazı demirlerin 10 milimetre olarak kullanıldığını, iksa kazıklarının uygulama sırasında değiştirilerek, proje dışına çıkıldığını tespit etmiş ve tutanak tutarak çalışmaları durduran ekipler, inşaat alanının girişinde bulunan kapıya da mühür vurmuştu.

İBB ve İSKİ bürokratlarına, Şişli’nin Kanal İstanbul’u olarak anılan projeyi yapan Taş Yapı’nın sahibinin Emrullah Turanlı’nın iddiaları yönetildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın müşteki sıfatıyla ifadesini aldığı ve iktidara yakınlığıyla bilinen Turanlı’nın iddiaları, İBB'de mühendis olarak çalışan ve danışman Yakup Öner’e yöneltildi. Öner, Turanlı’nın iddialarının iftiradan ibaret olduğunu ve hukuki haklarını kullanacağını söyledi.