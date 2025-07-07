İBB operasyonunu yürüten polis müdürü görevden alındı
İBB başta olmak üzere CHP’li belediyelere yönelik operasyonları yürüten Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Dulkadir, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. İstanbul Başsavcılığı ile Emniyet arasında “sorun olduğu” iddia ediliyordu.
HABER MERKEZİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere CHP’li belediyelere yönelik operasyonları yöneten İstanbul İl Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Dulkadir, tenzili rütbe ile Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
Hakan Dulkadir'in yerine İstanbul İl Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, Aralık 2024’te Baltalimanı Polisevi Şube Müdürü olan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Orhan Şen atandı.
Öte yandan İBB’ye yönelik üçüncü dalga operasyonu talimatı ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Emniyet’e değil doğrudan jandarmaya verilmişti.
Gazeteci Tolga Şardan ise 23 Mayıs’ta T24’te yayımlanan yazısında “Savcılık ile Emniyet’in arasında limoni bir iklim olduğunu” belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı, 19 Mart’ta başlattığı İBB soruşturmaları sürecinde savcılık ile asli adli kolluk olarak savcılık talimatıyla İstanbul Emniyeti arasında limoni atmosfer yaşanıyor…
Savcılık ve Emniyet arasındaki çalışma iklimi, daha ilk dakikadan sıkıntılı başladı. Başsavcı Gürlek’in, yeni görevine başladığı andan itibaren geçmişten beklediği ifade edilen İBB soruşturmalarına yoğunlaştığı yargı camiasında 19 Mart’tan hemen sonraki günlerde seslendirilmişti.
İstanbul Emniyet tarafı, son dönemde savcılık kanalından gündeme getirildiği kaydedilen ‘soruşturma güvenliği’ konusunda hedefte. İktidar yanlısı medya, bunu doğrudan İstanbul Emniyeti olarak seslendirmese de işin içinde olanlar adresin neresi olduğunu gayet iyi biliyor.
Sürekli bir köstebek iddiası gündemde. İmamoğlu’nun hakkında yürütülen operasyondan haberinin olduğu, bilgilerin İstanbul Emniyeti’nden sızdırıldığı ve bu bilgilerle özel tedbirler aldığı iddiası hem iktidar yanlısı medyada hem de her iki kurumun kulislerinde aleni biçimde konuşuluyor artık.”