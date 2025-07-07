İBB operasyonunu yürüten polis müdürü görevden alındı

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere CHP’li belediyelere yönelik operasyonları yöneten İstanbul İl Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Dulkadir, tenzili rütbe ile Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Hakan Dulkadir'in yerine İstanbul İl Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, Aralık 2024’te Baltalimanı Polisevi Şube Müdürü olan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Orhan Şen atandı.

Öte yandan İBB’ye yönelik üçüncü dalga operasyonu talimatı ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Emniyet’e değil doğrudan jandarmaya verilmişti.

Gazeteci Tolga Şardan ise 23 Mayıs’ta T24’te yayımlanan yazısında “Savcılık ile Emniyet’in arasında limoni bir iklim olduğunu” belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: