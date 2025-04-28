İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun ifadesine ulaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı.

Kasapoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerine verdiği 17 sayfalık ifadesine başlamadan önce kendisine, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyip istemediğine ilişkin soru yöneltildi. Kasapoğlu, "Hayır, kabul etmiyorum. Herhangi bir suç işlediğimi düşünmüyorum" beyanında bulundu.

Düzce'de bir evi ve arabası olduğunu aktaran Kasapoğlu, herhangi bir firmanın resmi ya da kayıt dışı sahibi, yöneticisi olup olmadığına ilişkin soru üzerine de memur olması nedeniyle böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

İBB tarafından ürün hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadığı, süreçlerinde yer alıp almadığına ilişkin soruya Kasapoğlu, "Hayır, yoktur. Halen belediyede memur olarak görev yapmaktayım" yanıtını verdi.

Kasapoğlu, verilen bir şikayet dilekçesinde kamu reklam alanıyla ilgili mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı ve bu suretle kamu zararına sebep olunduğu iddialarına ilişkin soruya, "Ben 2019 yılı itibarıyla İBB'ye Özel Kalem Müdürü olarak atandım. Özel Kalem Müdürü olarak görevim belediye başkanımızın talimatıyla, belediyedeki diğer birimlerle belediye başkanımızın koordinasyonunu sağlamak, toplantılarını planlamak, randevularını organize etmekten, yurttaşlarımızla görüştürmekten sorumluyum. Yukarıda bana sorulan hususlar görevimle bağlantılı değildir, alakam da yoktur" beyanını verdi.

"SORUNUN NEDEN SORULDUĞUNU ANLAMADIM"

Kadriye Kasapoğlu'na, Aralık 2023'te satın aldığı aracın önceki sahibinin 2022 yılında araçla yurtdışına çıkış nedeni soruldu.

Kasapoğlu, aracın 2023 tarihi itibarıyla adına kayıtlı olduğunu belirterek, "Çıkış kayıtlarının 2023 yılı öncesinde olduğu gözükmektedir, dolayısıyla şahsın yurt dışına çıkışı ile ilgili ilgim ve bilgim de yoktur. Zira araç o tarihte bana ait değildir, sorunun neden sorulduğunu da anlamadım" cevabını verdi.

PARA TRANSFERİNİ YANITLADI

1 milyon 130 bin 130 TL’lik bir para transferiyle ilgili de soru yöneltilen Kasapoğlu, "Bahse konu para transferi benim ikinci el olarak aldığım aracımın satın alınmasına ilişkin ödemedir, bir önceki araç tescil tarihi ile para transferin başlangıç tarihi uyumludur, firmaları tanımam, ödeme tutarından araç alımı olduğunu biliyorum, başkaca bu tutarda ödeme olmamıştır" ifadelerini kullandı.