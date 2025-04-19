İBB, "parkenin altına gömülü 2 milyon dolar bulundu" iddiasını yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması sürerken ortaya çıkan iddialar yalanlanmaya devam ediyor.

İBB Basın Danışmanlığı, iddialara ilişkin "Yalanlar ve Gerçekler" başlıklı yeni bir açıklama yaptı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, İBB'ye ait Florya’daki sosyal tesislerde, parkenin altına gömülmüş halde 2 milyon dolar bulunduğu" iddiasının yalan olduğu duyuruldu.

İBB'nin "yalanlar ve gerçekler" başlıklı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Yalan: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Florya’daki sosyal tesislerinde, parkenin altına gömülmüş halde 2 milyon dolar bulundu yalanı.

Gerçek: Bu iddia tümüyle asılsızdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Florya Sosyal Tesisleri 1994 yılından bu yana hizmet vermekte olup, günlük ortalama 22.775 misafire ev sahipliği yapan, 364 personelle işletilen yoğun bir tesistir. Söz konusu alanda sabah 08.30’dan gece 23.00’e kadar kesintisiz servis verilmektedir. Tesisler 24 saat güvenlik kameralarıyla izlenmektedir. Florya Sosyal Tesisleri’nde ne bir arama gerçekleştirilmiş, ne de herhangi bir para bulunmuştur. İstanbul Emniyet Müdürlüğünü tutanakları paylaşmaya davet ediyoruz

Bu tür mesnetsiz haberler, İstanbul halkına hizmet veren kurumsal yapıyı karalamaya yöneliktir ve tamamen gerçek dışıdır."