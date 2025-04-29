İBB "rezidansta lüks araçlar saklandı" iddiasına yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması sürerken ortaya çıkan iddialar yalanlanmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Danışmanlığı, soruşturmaya yönelik iddialara ilişkin "Yalanlar ve Gerçekler" başlıklı yeni bir açıklama yaptı.

İBB tarafından yapılan son açıklamada açıklamada, "Ekrem İmamoğlu’nun lideri olduğu suç örgütünün, Beykoz’daki bir rezidansta lüks araçlar sakladığı ortaya çıktı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada hukuki sürecin başlatılacağı ifade edildi.

İBB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yalan: Ekrem İmamoğlu’nun lideri olduğu suç örgütünün, Beykoz’daki bir rezidansta lüks araçlar sakladığı ortaya çıktı yalanı.

Gerçek: Paylaşılan görüntülerdeki lüks araçların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül almış bir iş insanı olarak bilinen Murat Kapki’ye ait olduğu iddia edilmektedir. Bu araçların yer aldığı garajın, lüks otomobil meraklıları tarafından ortak kullanılan bir alan olduğu bilinmektedir. Görüntülerdeki diğer araçların ve söz konusu garajın dosyada adı geçen kişilerle bir ilgisi bulunmamaktadır. Dosyada adı geçen kişilere ait olduğu gerekçesiyle bu tür araçlara el konulmuş olduğu iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır.

"İMAMOĞLU’NUN BAĞI YOKTUR"

Durum böyleyken, bazı yayın organlarının bu görüntüleri, Ekrem İmamoğlu ile ilişkilendirerek sunması ise çirkin bir algı operasyonudur. İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun ne Murat Kapki ile ne de söz konusu araçlarla en ufak bir bağı yoktur.

Bu sözde haber, baştan sona bir kurgudur. Ekrem İmamoğlu hakkında mahkeme kararıyla kesinleşmiş hiçbir suç örgütü liderliği isnadı bulunmamaktadır. Henüz iddianamesi dahi kabul edilmemiş bir soruşturma üzerinden “suç örgütü” etiketiyle kamuoyu yönlendirilmeye çalışılmaktadır.

Haberde adı geçen araçların İBB ya da iştirak şirketleriyle ilgisi yoktur.

“Kara para”, “ihale yolsuzluğu”, “klasik otomobil” gibi ifadeler, herhangi bir somut delil olmaksızın kullanılmış ve bu durum açıkça masumiyet karinesinin ihlali anlamına gelmektedir.

Haber dili, hukuki süreci beklemeden infaz peşinde koşan bir anlayışı yansıtmaktadır. Tüm bu iftiralara karşı gerekli hukuki işlemler başlatılmış olup, gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanıltanlar hukuk önünde hesap verecektir."