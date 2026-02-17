İBB Şehir Tiyatroları 14 oyunla sahnelerde

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda bu hafta Tartuffe, Geçmişin Gölgesi, Yoldan Çıkan Oyun, Bir Ziyaret, Ben Medea Değilim, Gök Kubbe, İkinci Perdenin Başı, Öksüzler, Merhaba Çocuk, Benim Küçük Yıldızım, Çöpsüz Dünya, Bekçi ile Postacı, Sevdalı Bulut, Elma Kurdu Kırtık adlı oyunlar seyirciyle buluşuyor.

• TARTUFFE (13+ Yaş): Hayata dair acayip bir bilmece. Molière’in yazdığı, Orhan Veli Kanık’ın çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyun 18-21 Şubat arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

• GEÇMİŞİN GÖLGESİ (16+ Yaş): Büyük bir hesaplaşma. Macit Koper’in yazdığı, Barış Dinçel’in yönettiği oyun, 18- 21 Şubat arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

• YOLDAN ÇIKAN OYUN (13+ Yaş): Ne olursa olsun, oyun devam etmelidir. Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields’in yazdığı, Mehmet Ergen’in çevirdiği, Lerzan Pamir’in yönettiği oyun 18-21 Şubat arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

• BİR ZİYARET (16+ Yaş): Paranın gücü karşısında çöken ahlak ve toplumsal ikiyüzlülük. Friedrich Dürrenmatt’ın yazdığı, Zahide Gökberk’in çevirdiği, Yıldırım Fikret Urağ’ın yönettiği oyun 18-21 Şubat arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

• BEN MEDEA DEĞİLİM (16+ Yaş): Her kadının kendi gerçeği. Allison Gregory’nin yazdığı, Hülya Karakaş’ın yönettiği oyun 18-21 Şubat arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

• GÖK KUBBE (16+ Yaş): Başka bir kadının hayatı üzerine adil bir karar vermek. Lucy Kirkwood’un yazdığı, Özden Gököz’ün çevirdiği, Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği oyun 18-21 Şubat arasında Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde.

• İKİNCİ PERDENİN BAŞI (13+ Yaş): Varoluş imtihanı. Alp Tuğhan Taş’ın yazıp yönettiği oyun 18-21 Şubat arasında Müze Gazhane Meydan Sahne’de.

• ÖKSÜZLER (16+ Yaş): İnsan tabiatının karanlık yönleri. Dennis Kelly’nin yazdığı, Selin Girit’in çevirdiği, Ogeday Erkut’un yönettiği oyun 21 Şubat'ta Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde.

• MERHABA ÇOCUK (7-77 Yaş): Atatürk'ün çocukluk dönemi. Gökhan Aktemur’un yazdığı, Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyun 22 Şubat'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

• BENİM KÜÇÜK YILDIZIM (3+ Yaş): Sevgi kardeşlik dostluk. Cengiz Özek’in yazıp yönettiği oyun 22 Şubat'ta Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

• ÇÖPSÜZ DÜNYA (4+ Yaş): Atıklardan arındırılmış bir dünya mümkün mü? Arzu Yurtseven’in yazdığı, Nihat Alpteki’nin yönettiği oyun 22 Şubat'ta Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

• BEKÇİ İLE POSTACI (3+ Yaş): Bir postacı ile bir gece bekçisi. Lodovica Cima, Gabriele Clima’nın yazdığı Ceylan Özçapkın’ın çevirdiği, Derya Yıldırım’ın oyunlaştırıp yönettiği oyun 22 Şubat'ta Ümraniye Sahnesi’nde.

• SEVDALI BULUT (5+ Yaş): Ayşe Kız'ın mücadelesi. Nâzım Hikmet’in yazdığı, Eftal Gülbudak’ın yönettiği oyun 22 Şubat'ta Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde.

• ELMA KURDU KIRTIK (4-7 Yaş): Haylaz bir elma kurdunun yolculuğu. B. Çağatay Çakıroğlu ve Ö. Barış Bakova’nın yazıp B. Çağatay Çakıroğlu’nun yönettiği oyun 22 Şubat'ta Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde.