İBB Şehir Tiyatroları 14 oyunla seyirci karşısında

Oktay EVSEN

İBB Şehir Tiyatroları, tiyatro sezonunun yeni haftasında 14 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Sanatseverleri Savaş Dinçel’den Gizem Padar’a, Haldun Taner’den Torben Betts’e zengin bir repertuvar bekliyor. Sevdalı Bulut, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Ben Medea Değilim, Yenilmez, Gök Kubbe, Hayat Der Gülümserim, Maviydi Bisikletim, Gidion’un Düğümü, Uçurtmanın Kuyruğu, Sesler Ülkesi, Bir Gece Masalı, Bekçi ile Postacı, Rüya, Çöpsüz Dünya adlı oyunlar seyirciyle buluşacak.

Program şöyle: 19-22 Mart tarihleri arasında Haldun Taner’in yazdığı, Yelda Baskın’ın yönettiği ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ adlı oyun Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

Özen Yula’nın yazıp yönettiği ‘Hayat Der Gülümserim’ oyunu 19-22 Mart tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde. Torben Betts’in yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu’nun çevirdiği, Nihat Alpteki’nin yönettiği ‘Yenilmez’ ise 22 Mart’a kadar Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

22 Mart’ta Savaş Dinçel’in yazdığı, Barış Dinçel’in yönettiği, Gün Koper’in oynadığı ‘Uçurtmanın Kuyruğu’ adlı oyun Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde. 23 Mart’ta Nâzım Hikmet’in yazdığı, Eftal Gülbudak’ın yönettiği ‘Sevdalı Bulut’ çocuk oyunu Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde. 23 Mart’ta İstanbul Şiirle Buluşuyor: ‘Ben Nergisten Sorumluydum’ etkinliği Gülten Akın’ın şiirleri, Emre Koyuncuoğlu’nun yönetmenliğinde Müze Gazhane Meydan Sahne’de izlenebilir.