İBB Şehir Tiyatroları 2025-2026 sezonu repertuvarını açıkladı

Haber: Beril KALELİ/Kamera:Hakan KAYA

(İSTANBUL) İBB Şehir Tiyatroları, 2025-2026 sezonuyla 111’inci kez perdelerini açmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun repertuvarı bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklandı. ANKA’ya konuşan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, İBB Şehir Tiyatroları’nın 2024 yılında belirlediği ve 2025-2026 sezonu için de geçerli olan “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin … Barış” teması için, “Yaşadığımız şeylere baktığınız zaman mottomuz çok daha anlamlı hale geldi” dedi. İBB Şehir Tiyatroları Genel Müdürü Oytun Askeroğlu da 2025-2026 sezonunda 11’i yeni olmak üzere toplam 45 oyunun sahneleneceği söyledi. Askeroğlu, sezonun 1 Ekim’de, ilk kez izleyiciyle bulaşacak olan “Bir Ziyaret” adlı oyunla başlayacağını aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’nın 2025-2026 sezonu repertuvarı belli oldu. Bu sezon sahnelenecek oyunlar Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yapılan basın toplantısıyla açıkladı. İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever ve İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu yeni sezona ilişkin ANKA’ya konuştu.

İşsever: Yaşadığımız şeylere baktığınız zaman 'Barış' mottomuz çok daha anlamlı hale geldi

İBB Şehir Tiyatroları tarafından 2024 yılında açıklanan 2 yıllık “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin … Barış” temasının 2025-2026 sezonunu da kapsadığını belirten İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, "Yaşadığımız şeylere baktığınız zaman mottomuz çok daha anlamlı hale geldi. Herşeyle barışmamız gerekiyor. Biz canlılar dünyada bir bütün olarak beraberiz. Birimiz olmadığı zaman biri olamıyor. Ekolojik dengeden tutun, kadından tutun, çocuktan, sanattan tutun, herşeyle barışmamız gerekiyor. Bunun idrakıyla böyle bir motto belirledik" şeklinde konuştu.

“Tamamen depodan kullandığımız, bütçeden hiç para harcamadığımız oyunları hayata geçireceğiz”

“Kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak bizim boynumuzun borcu” diyen İşsever, ekonomik krize karşı tasarrufa önem verildiğini ifade etti. İşsever, “İki büyük proje yaptık. O iki büyük projenin dışında diğer projelerimiz küçük projeler olacak ve tamamen depodan kullandığımız, bütçeden hiç para harcamadığımız oyunları hayata geçireceğiz” dedi. “Bütün tiyatrolar çok zor durumda” diyen İşsever bu sene Şehir Tiyatroları olarak, dekor paylaşımıyla diğer tiyarolara da destek olmayı hedeflediklerini söyledi.

İşsever, 2025-2026 sezonunda İBB iştiraklarenden İBB Kültür ve İBB Miras ile ortak çalışmalar da gerçekleştirileceğini aktardı. Ayrıca bu sene 10 Kasım’da, Atatürk’ün çocukluğunu anlatan “Merhaba Çocuk” adlı oyunun aynı anda 4 sahnede birden izleyicilerle buluşacağını duyurdu. İşsever şöyle konuştu:

“Tiyatro, hayatta hiç farketmediğiniz yönünüzü fark ettirir; çok değişik pencerelerden bakmanızı sağlar. Farkındalık kazandırır. Kendimizi tanımamıza, hayattaki bakış açımızı değiştirmemize belki de sebep olur. Tiyatro çok keyiflidir. Ben, herkesi davet ediyorum bu keyifli zaman dilimini kullanmaya”

Arslanoğlu: Fatih Reşat Nuri ve Haldun Taner sahnelerinde çalışmalar devam ediyor

İBB Şehir Tiyatroları bünyesinde 2025-2026 sezonunda 11’i yeni olmak üzere toplam 45 oyunun sahneleneceği söyleyen Askeroğlu, sezonun 1 Ekim’de, ilk kez izleyiciyle bulaşacak olan “Bir Ziyaret” adlı oyunla başlayacağını aktardı. Ayıca, Fatih Reşat Nuri ve Haldun Taner sahnelerindeki çalışmalara ilişkin son durumu aktaran Askeroğlu şöyle konuştu:

“Her iki sahnemizde de çalışmalar devam ediyor. Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nin açılış tarihi 26 Nisan, Haldun Taner Sahnemizde daha zorlu bir süreç var. Oradaki çalışmaların bitmesinin planlandığı tarih 2026 Kasım ayına denk geliyor. İnşallah önümüzdeki yıl Şehir Tiyatroları mecvut 2 sahnesini de yenileyerek İstanbulluların hizmetine sunmuş olacak”