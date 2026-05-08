İBB Şehir Tiyatroları 40. Genç Günler başlıyor: Değişim dalgasına hazır mıyız?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği 40. Genç Günler 8-19 Mayıs arasında söyleşiler, atölyeler, üniversite bölümleri ve tiyatro kulüplerinin oyunlarıyla gençleri sanatla buluşturacak. Etkinlikte 22 sahne sanatları bölümü, 36 üniversite tiyatro kulübü oyunu, 3 iç yapım oyunu, 4 söyleşi, 5 atölye seyirciyle buluşacak. Oyunların ve atölyelerin ücretsiz davetiyeleri https:// sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/, biletinial.com adreslerinden ve mobil uygulamadan alınabiliyor.

BİR UMUT CÜMLESİ

Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever bu yılın temasını şöyle açıklıyor: “İstanbul Şehir Tiyatrosu, geçen yıl Genç Günler’in mottosunu “Gelecek! Peki Nasıl?” olarak belirledi. Değişimin dinamiklerini görünür kıldığımız söyleşilerin ardından, şimdi bu geleceğe bizim de dahil olduğumuz insanlık ailesi adına, “Hazır mıyız?” diye soruyoruz. En başta kendimize sorduğumuz bu soruyu, 40. Genç Günler’in yeni mottosu olarak paylaşmak istiyoruz. Sanat, her zaman öncü bir rol üstlendi. 112. yaşını kutlayan İstanbul Şehir Tiyatrosu’nun, 40’ıncısını düzenlediği Genç Günler, “Hazır mıyız?” mottosuyla, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni değişim dalgasına karşı içeriden bir soru soruyor. Bu soru, bir yandan değişime ne kadar hazırlıklı olduğumuzu sorgularken, diğer yandan farkındalık geliştirmeyi ve hazırlıklı olmayı da içinde barındıran bir umut cümlesi olarak paylaşılıyor.”

İÇ YAPIMLAR

İBB Şehir Tiyatroları her yıl olduğu gibi tiyatrosunun içinden Genç Günler için hazırladığı oyunlarına da festival boyunca yer veriyor. Mesut Çırak’ın yazıp yönettiği “Vizör”, Ceren Olpak’ın yazdığı, Müslüm Tamer’in yönettiği “Markette”, Jonas Hassen Khemiri’nin yazdığı Selin Türkmen’in yönettiği “İstila!”, festivalde seyirciyle buluşacak.

SÖYLEŞİLER

İBB Şehir Tiyatroları 40. Genç Günler’de İlker Kaleli, Şahika Tekand-Verda Habif, Emin Çapa, Murat Harun Öngören’in katılacakları söyleşilerde konuklar kariyerleriyle ilgili gençlerin ilgisini çekecek konulara değinecek, sorularına cevap verecekler.

• İlker Kaleli söyleşisi 9 Mayıs saat 18.00-19.30 arasında Müze Gazhane Meydan Gazhane’de.

• Şahika Tekand - Verda Habif söyleşisi 16 Mayıs saat 18.00-19.30 arasında Müze Gazhane Meydan Sahne’de.

• Murat Harun Öngören söyleşisi 17 Mayıs saat 17.00’de Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde.

• Emin Çapa söyleşisi 17 Mayıs saat 18.00-19.30 arasında Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Sahnesi’nde.

ATÖLYELER

İBB Şehir Tiyatroları yazarlık, yönetmenlik, oyunculuk, sahne dövüşleri, yaratıcılık, hareket vb. güncel konularda birbirinden önemli eğitmenlerle atölyeler düzenliyor.

• Gürhan Elmalıoğlu’nun düzenlediği “Sahne Dövüşleri Atölyesi” 9 Mayıs saat 12.00- 17.00 arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi Stüdyo 1’de.

• Kemal Aydoğan’ın düzenlediği “Yönetmenlik Atölyesi” 10 Mayıs saat 17.00-19.00 arasında Müze Gazhane Meydan Sahne’de.

• Yeşim Özsoy-Giannina Carbunariu’nun düzenlediği “Gerçeklikten Kurguya. Ve Yeniden Gerçekliğe” 12 Mayıs saat 17.00- 19.00 arasında Müze Gazhane Meydan Sahne’de.

• Gonca Gümüşayak’ın düzenlediği “Oyuncular İçin Hareket Atölyesi” 16 Mayıs saat 12.00- 16.00 arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi Stüdyo 1’de.

• Zeynep Kaçar‘ın düzenlediği “Yazarlık Atölyesi” 16 Mayıs saat 13.00-15.00 arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi Çgsm -3. Kat’ta.