İBB Şehir Tiyatroları 590 bin seyirciye ulaştı

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İBB Şehir Tiyatroları 2024-2025 tiyatro sezonunu yüzde 97 doluluk oranıyla kapattı.

İBB Şehir Tiyatroları bu sezon kendi repertuvarından 27’si yerli, 32’si yabancı olmak üzere 59 farklı oyun sahneledi. Turne ve etkinliklerde 157 farklı oyunu sahneye koyan Şehir Tiyatroları, bin 539 seansta, 584 bin 867 seyirciyle sahnelerinde yüzde 97 doluluk oranına ulaştı.

Şehir Tiyatroları bu sezon klasik ve çağdaş 11 yeni oyunu seyirciyle buluşturdu, 98 farklı konuk oyunu sahnelerinde ağırladı. En iyi yapım ödülü, en iyi erkek oyuncu ödülü, yılın oyuncusu ödülü, yılın en başarılı giysi tasarımı ödülü gibi farklı dallarda 17 ödül kazanıldı. Şehir Tiyatrosu sanatçıları tarafından farklı disiplinlerde 47 atölye ve 2 söyleşi düzenlenerek 597 kişiye ulaşıldı. Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, "Sezonu 'Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Barış' temasıyla açtık. 110 yılı geride bırakan tiyatromuzda Ağrı Dağı Efsanesi ile başladığımız sezon yüzde 97 dolulukla tamamlandı. Seyircileri 15 Ağustos’ta başlayacak Harbiye Açıkhava Yaz Oyunları’na bekliyoruz" dedi.