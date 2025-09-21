İBB Şehir Tiyatroları barış teması ile perde diyecek

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin… Barış” temasının hâkim olduğu 2025-2026 repertuvarını Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlediği bir toplantıyla duyurdu.

1 Ekim’de açılacak yeni tiyatro sezonunda Yaşar Kemal’den Friedrich Dürrenmatt’a, Musahipzade Celal’den Haldun Taner’e zengin bir repertuvar izleyicileri bekliyor.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever konuşmasında barış temasının önemine dikkat çekerek “Bu tema dünyanın daha güzel bir yer haline gelmesi, insanlığın doğayla, kendisiyle ve bütün canlılarla barış içinde olması, içimizde taşıdığımız umuttu. Bu umutla oluşturduğumuz repertuvarımıza aldığımız oyunları seyircilerle buluşturacağız" dedi. “İstanbul Şiirle Buluşuyor” etkinliklerinin devam edeceğini vurgulayan İşsever "Şiir bu şehre çok yakışıyor. Tarihi boyunca şairlere, yazarlara ilham olmuş İstanbul’da şiirin sahnede yerini bulmasını önemsiyoruz. Yeni sezonda turnelerimiz de devam edecek" diye konuştu.