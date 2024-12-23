İBB Şehir Tiyatroları Bilet Fiyatları 2025 | Tam bilet, indirimli bilet kaç lira?

İBB Şehir Tiyatroları 2025 yılı bilet fiyatları belli oldu. 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanacak tarifeye göre, İBB Şehir Tiyatroları bilet ücretleri kaç lira oldu? Bilet türleri ve bilet fiyatları şöyle:

İBB ŞEHİR TİYATROLARI YETİŞKİN BİLET FİYATLARI

Yetişkin Tam Bilet (İlk 7 sıra): 96 TL Yetişkin İndirimli Bilet (İlk 7 sıra): 72 TL Yetişkin Tam Bilet (8. sıra ve devamı): 80 TL Yetişkin İndirimli Bilet (8. sıra ve devamı): 56 TL Çevrimiçi (Online) Yetişkin Bilet: 56 TL

İBB ŞEHİR TİYATROLARI MÜZİKAL BİLET FİYATLARI

Tam Bilet (İlk 7 sıra): 120 TL İndirimli Bilet (İlk 7 sıra): 96 TL Tam Bilet (8. sıra ve devamı): 104 TL Müzikal İndirimli Bilet (8. sıra ve devamı) 80 TL Çevrimiçi (Online) Müzikal Bilet: 80 TL

İBB ŞEHİR TİYATROLARI ÇOCUK OYUNU BİLET ÜCRETLERİ

Çocuk Oyunu Bileti: 24 TL Çevrimiçi (Online) Çocuk Oyunu Bileti: 24 TL

İBB ŞEHİR TİYATROLARI BİLETLERİ KİMLERE İNDİRİMLİ?

Gazilerin eş ve çocuklarına

Engellilere,

Öğrencilere,

Öğretmenlere,

65 yaşını doldurmuş Türk Vatandaşlarına,

40 adet ve üzerindeki toplu satışlarda

Halk günü olan Perşembe günü bütün seyircilere indirim uygulanmaktadır.

ŞEHİR TİYATROLARI BİLETLERİ KİMLERE ÜCRETSİZDİR?

Şehitlerin 1.derece akrabaları ve gaziler için İBB Şehir Tiyatroları biletleri ücretsizdir.

İndirimli veya ücretsiz bilet hakkından yararlanmak isteyen izleyicilerin kimlik kartı ibraz etmesi gerekmektedir.

ŞEHİR TİYATROLARI NE ZAMAN ÜCRETSİZ?

27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde İBB Şehir Tiyatroları'nda oyunlar ücretsizdir.

İBB ŞEHİR TİYATROLARI LİSTESİ

Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür Sanat Merkezi Rasim Öztekin Sahnesi

Adres: Yakuplu, Beylikdüzü/İstanbul

Fatih Reşat Nuri Sahnesi

Adres: Atatürk Bulvarı Cemal Yener Tosyalı Cad.No:2-36 Unkapanı Fatih/İstanbul

Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatrosu Sahnesi

Adres: Merkez Mh., Ordu Cad. Gaziosmanpaşa Sahnesi, 34245 Gaziosmanpaşa/İstanbul

Gaziosmanpaşa Sahnesi

Adres: Merkez Mh., Ordu Cad. Gaziosmanpaşa Sahnesi, 34245 Gaziosmanpaşa/İstanbul

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Adres: Harbiye Mahallesi, Taşkışla Cad, 34367 Şişli/İstanbul

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Adres: Harbiye Mh., Darülbedai Cd. No:3, 34367 Şişli/İstanbul

İBB Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi

Adres: Gençosman, Çinçindere Cd. No:66, 34165 Güngören/İstanbul

İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi

Adres: Aydınlı Yolu Cad, Sanayi Sit. Karşısı No:20, 34947 İçmeler / Tuzla

İBB Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

Adres: Kordonboyu, Ankara Cd. No:142, 34860 Kartal/İstanbul

İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi

Adres: Yenibosna Merkez, 29 Ekim Cd. No:30, 34197 Bahçelievler/İstanbul

Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatrosu Sahnesi

Adres: Merkez Mahallesi, Hasbahçe Cd. Kağıthane Belediyesi Kültür Merkezi No:1, 34406 Kağıthane/İstanbul

Kağıthane Sadabad Sahnesi

Adres: Merkez Mahallesi, Hasbahçe Cd. Kağıthane Belediyesi Kültür Merkezi No:1, 34406 Kağıthane/İstanbul

Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi

Adres: Cennet, Yahya Kemal Beyatlı Cd., 34290 Küçükçekmece/İstanbul

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür Ve Sanat Merkezi

Adres: Tevfik Bey, Maslak Çeşme Cad., 34295 Küçükçekmece/İstanbul

Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi

Adres: Halkalı Merkez Mahallesi, Aytaç Mevkii Fatih Caddesi

Müze Gazhane Meydan Sahne

Adres: Hasanpaşa, İkbaliye Sk. No:39, 34722 Kadıköy/İstanbul

Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi

Adres: Hasanpaşa, İkbaliye Sk. No:39, 34722 Kadıköy/İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi Sancaktepe Sahnesi

Adres: Abdurrahmangazi, Enderun Cd No:4, 34887 Sancaktepe/İstanbul

Ümraniye Sahnesi

Adres: (Haldun Alagaş Spor Kompleksi) Atatürk Mah. Alemdağ Cad. Ümraniye/İstanbul

Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi

Adres: Zeynep Kamil Mahallesi, Dr. Fahri Atabey Cd. No:79, 34664 Üsküdar/İstanbul

Üsküdar Musahipzade Celãl Sahnesi

Adres: Aziz Mahmut Hüdayi Mh. Halk Cad. Doğancılar No:74 Üsküdar/İstanbul