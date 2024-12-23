İBB Şehir Tiyatroları Bilet Fiyatları 2025 | Tam bilet, indirimli bilet kaç lira?
İBB Şehir Tiyatroları 2025 yılı bilet fiyatları belli oldu. 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanacak tarifeye göre, İBB Şehir Tiyatroları bilet ücretleri kaç lira oldu? Bilet türleri ve bilet fiyatları şöyle:
İBB ŞEHİR TİYATROLARI YETİŞKİN BİLET FİYATLARI
Yetişkin Tam Bilet (İlk 7 sıra): 96 TL
Yetişkin İndirimli Bilet (İlk 7 sıra): 72 TL
Yetişkin Tam Bilet (8. sıra ve devamı): 80 TL
Yetişkin İndirimli Bilet (8. sıra ve devamı): 56 TL
Çevrimiçi (Online) Yetişkin Bilet: 56 TL
İBB ŞEHİR TİYATROLARI MÜZİKAL BİLET FİYATLARI
Tam Bilet (İlk 7 sıra): 120 TL
İndirimli Bilet (İlk 7 sıra): 96 TL
Tam Bilet (8. sıra ve devamı): 104 TL
Müzikal İndirimli Bilet (8. sıra ve devamı) 80 TL
Çevrimiçi (Online) Müzikal Bilet: 80 TL
İBB ŞEHİR TİYATROLARI ÇOCUK OYUNU BİLET ÜCRETLERİ
Çocuk Oyunu Bileti: 24 TL
Çevrimiçi (Online) Çocuk Oyunu Bileti: 24 TL
İBB ŞEHİR TİYATROLARI BİLETLERİ KİMLERE İNDİRİMLİ?
- Gazilerin eş ve çocuklarına
- Engellilere,
- Öğrencilere,
- Öğretmenlere,
- 65 yaşını doldurmuş Türk Vatandaşlarına,
- 40 adet ve üzerindeki toplu satışlarda
- Halk günü olan Perşembe günü bütün seyircilere indirim uygulanmaktadır.
ŞEHİR TİYATROLARI BİLETLERİ KİMLERE ÜCRETSİZDİR?
Şehitlerin 1.derece akrabaları ve gaziler için İBB Şehir Tiyatroları biletleri ücretsizdir.
İndirimli veya ücretsiz bilet hakkından yararlanmak isteyen izleyicilerin kimlik kartı ibraz etmesi gerekmektedir.
ŞEHİR TİYATROLARI NE ZAMAN ÜCRETSİZ?
27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde İBB Şehir Tiyatroları'nda oyunlar ücretsizdir.
İBB ŞEHİR TİYATROLARI LİSTESİ
Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür Sanat Merkezi Rasim Öztekin Sahnesi
Adres: Yakuplu, Beylikdüzü/İstanbul
Fatih Reşat Nuri Sahnesi
Adres: Atatürk Bulvarı Cemal Yener Tosyalı Cad.No:2-36 Unkapanı Fatih/İstanbul
Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatrosu Sahnesi
Adres: Merkez Mh., Ordu Cad. Gaziosmanpaşa Sahnesi, 34245 Gaziosmanpaşa/İstanbul
Gaziosmanpaşa Sahnesi
Adres: Merkez Mh., Ordu Cad. Gaziosmanpaşa Sahnesi, 34245 Gaziosmanpaşa/İstanbul
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
Adres: Harbiye Mahallesi, Taşkışla Cad, 34367 Şişli/İstanbul
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
Adres: Harbiye Mh., Darülbedai Cd. No:3, 34367 Şişli/İstanbul
İBB Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi
Adres: Gençosman, Çinçindere Cd. No:66, 34165 Güngören/İstanbul
İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi
Adres: Aydınlı Yolu Cad, Sanayi Sit. Karşısı No:20, 34947 İçmeler / Tuzla
İBB Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi
Adres: Kordonboyu, Ankara Cd. No:142, 34860 Kartal/İstanbul
İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi
Adres: Yenibosna Merkez, 29 Ekim Cd. No:30, 34197 Bahçelievler/İstanbul
Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatrosu Sahnesi
Adres: Merkez Mahallesi, Hasbahçe Cd. Kağıthane Belediyesi Kültür Merkezi No:1, 34406 Kağıthane/İstanbul
Kağıthane Sadabad Sahnesi
Adres: Merkez Mahallesi, Hasbahçe Cd. Kağıthane Belediyesi Kültür Merkezi No:1, 34406 Kağıthane/İstanbul
Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi
Adres: Cennet, Yahya Kemal Beyatlı Cd., 34290 Küçükçekmece/İstanbul
Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür Ve Sanat Merkezi
Adres: Tevfik Bey, Maslak Çeşme Cad., 34295 Küçükçekmece/İstanbul
Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi
Adres: Halkalı Merkez Mahallesi, Aytaç Mevkii Fatih Caddesi
Müze Gazhane Meydan Sahne
Adres: Hasanpaşa, İkbaliye Sk. No:39, 34722 Kadıköy/İstanbul
Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi
Adres: Hasanpaşa, İkbaliye Sk. No:39, 34722 Kadıköy/İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi Sancaktepe Sahnesi
Adres: Abdurrahmangazi, Enderun Cd No:4, 34887 Sancaktepe/İstanbul
Ümraniye Sahnesi
Adres: (Haldun Alagaş Spor Kompleksi) Atatürk Mah. Alemdağ Cad. Ümraniye/İstanbul
Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi
Adres: Zeynep Kamil Mahallesi, Dr. Fahri Atabey Cd. No:79, 34664 Üsküdar/İstanbul
Üsküdar Musahipzade Celãl Sahnesi
Adres: Aziz Mahmut Hüdayi Mh. Halk Cad. Doğancılar No:74 Üsküdar/İstanbul