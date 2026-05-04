İBB Şehir Tiyatroları iki oyunla Giresun'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “Maviydi Bisikletim” ve “Yenilmez oyunlarını 29. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri kapsamında Giresun seyircisiyle buluşturuyor.

Dinçer Sümer’in yazdığı Ersin Umulu’nun yönettiği “Maviydi Bisikletim” 6 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de Vahit Sütlaş Sahnesi’nde, Torben Betts’in yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu’nun çevirdiği, Nihat Alpteki’nin yönettiği “Yenilmez” 7 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de Vahit Sütlaş Sahnesi’nde sahneleniyor.

15 gün sürecek 29. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri’nde 13 farklı tiyatro ekibi, 14 özel oyunla Giresunlu sanatseverlerle buluşacak.

MAVİYDİ BİSİKLETİM

İlk gençlik yıllarını geçirdiği İzmir'e duyduğu özlemin ve ilk aşkının izinden giden bir adamın, anılarına yaptığı bu yolculuk, bizi 1950'lerin İzmir'inden günümüze taşıyor. Oyunda Çağrı Büyüksayar rol alıyor. Tiyatro oyununun 13 yaş ve üzeri izleyicilere uygun olduğu belirtildi.

YENİLMEZ

Ekonomik kriz sebebiyle Londra’da yaşamaları imkânsız hale gelen Oliver ve Emily çifti, Londra’dan İngiltere’nin kuzeyindeki küçük bir kasabaya taşınırlar ve burada “gerçek” insanlarla tanışmaya karar verirler. Taşralı komşuları Alan ve Dawn’ı evlerine davet ederler. Farklı sınıflara ait insanlar arasında büyük bir hayal kırıklığı ile başlayan ve giderek tuhaflaşan ilişkiler trajik sonuçların ortaya çıkmasına sebep olur. Oyunda Gizem Akkuş, Gökçer Genç, Nurdan Kalınağa, Tankut Yıldız rol alıyor. Tiyatro oyununun 16 yaş ve üzeri izleyicilere uygun olduğu belirtildi.