İBB Şehir Tiyatroları'nın 'Büyük Türkiye Turnesi', Diyarbakır'la devam etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın 110. yıl etkinliklerinin devamı olarak düzenlediği Büyük Türkiye Turnesi, Eskişehir ve Ankara’nın ardından Diyarbakır’la devam etti.

Haldun Taner’in yazdığı, Yelda Baskın’ın yönettiği “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” 20 Nisan 2025 Pazar günü 15.00 ve 20.00’de Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda seyirciyle buluştu.

Oyunun sonunda söz alan Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, şunları söyledi:

“Darülbedayi Güzellikler Evi 110 yaşında. Ve biz 110. Yılımız kapsamında, gerçekleştireceğimiz turne programı kapsamında Türkiye ile kucaklaşmak ve bu özel günü birlikte kutlamak istedik. Yolumuz buraya düştü. Çok kıymetli buluyorum bu buluşmayı. Çok uzun zaman önce gelmiştik. Tekrar burada olmanın keyfini yaşıyoruz. Arkadaşlarıma huzurunuzda çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olmayı tercih ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz de sizi İstanbul’a bekliyoruz. Diyarbakır Şehir Tiyatrosu’na ve Diyarbakır Belediyesi’ne bu buluşmayı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın.”

Büyük Türkiye Turnesi Eskişehir, Ankara ve Diyarbakır’ın ardından Antalya, Gaziantep, Van illerini kapsayacak şekilde devam edecek.