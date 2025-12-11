İBB Şehir Tiyatroları ‘Yenilmez’ oyunu ile Şile’de

Yunis ALAÇAM

İstanbul’un her noktasına oyunlarını götürmeyi hedefleyen İBB Şehir Tiyatroları, klasik ve çağdaş oyunlarını İstanbul’un birçok ilçesinde seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. Şehir Tiyatroları, güçlü hikâyesi ve etkileyici performanslarıyla adından söz ettiren oyunlarından 'Yenilmez' oyununu Şile seyircisiyle buluşturuyor.

Torben Betts’in yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu’nun çevirdiği, Nihat Alpteki’nin yönettiği oyun, 13 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 18.00’de Şile Kültür Merkezi’nde sahneleniyor. Oyunda Gizem Akkuş, Gökçer Genç, Nurdan Kalınağa, Tankut Yıldız rol alıyor.

Sezon boyunca büyük ilgi gören oyun, ekonomik krizin gölgesinde iki farklı ailenin karşılaşması üzerinden toplumsal sınıf farklılıklarına, önyargılara ve insan ilişkilerine ayna tutuyor. Farklı sınıflara ait insanlar arasında büyük bir hayal kırıklığı ile başlayan ve giderek tuhaflaşan ilişkiler trajik sonuçların ortaya çıkmasına sebep olur.