İBB Şehir Tiyatroları’nda 8 oyun

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 15-18 Ekim tarihleri arasında 8 oyunla seyircinin karşısına çıkıyor. Klasik ve çağdaş yazarların eserlerinin ön planda olduğu programda Lucy Kirkwood’tan Molière’e, Miodrag Bulatovic’ten Yaşar Kemal’e uzanan zengin bir repertuar tiyatroseverleri bekliyor. Program şu şekilde:

• Gök Kubbe

Lucy Kirkwood’un oyunu, Özden Gököz çevirisi ve Ali Gökmen Altuğ’un yönetimiyle Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde olacak. Sally’nin hamile olup olmadığı üzerine karar vermesi gereken 12 kadının hikâyesi üzerinden kadın olmanın ve adaletin sınırları sorgulanıyor.

• Tartuffe

Molière’in klasik komedisi, Orhan Veli Kanık çevirisi ve Yiğit Sertdemir yönetimiyle Kağıthane Sadabâd Sahnesi’nde olacak. Oyun zengin bir adamın sahtekâr bir sofu ile hayatının altüst oluşunu anlatıyor.

• Godot

Geldi Miodrag Bulatović’in oyunu, Sevgi Soysal çevirisi ve Ragıp Yavuz yönetimiyle Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi’nde olacak. Beckett’in “Godot’yu Beklerken” eserine gönderme yapan oyun, beklenenin kimliği yerine bekleyişin kendisine odaklanıyor.

• Ağrı Dağı Efsanesi

Yaşar Kemal’in usta kaleminden sahneye taşınan eser, Yiğit Sertdemir yönetiminde Ümraniye Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. Atı geri vermemekle sorumlu Ahmet ve Mahmut Han’ın kızı Gülbahar’ın hikâyesi, kültür, tarih ve halkın yükünü bir araya getiriyor.

• Yenilmez

Torben Betts’in eseri, Nazlı Gözde Yolcu çevirisi ve Nihat Alpteki yönetimiyle Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde olacak. Ekonomik kriz nedeniyle taşraya taşınan bir çiftin, farklı sınıflardan komşularıyla kurduğu ilişkiler trajik bir deneyime dönüşüyor.

• Gölge

Yağmur Topçu’nun yazdığı oyun, Ahmet Kahvecioğlu yönetiminde Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde oynanacak. Carl Jung’un ‘gölge’ kavramı üzerinden bir kadının iç dünyası ve çevresiyle çatışmaları sahneleniyor.

• Çingene Boksör

Rike Reiniger’in oyunu, Cafer Alpsolay yönetiminde Müze Gazhane Meydan Sahne’de olacak. 1920’lerin boks yıldızı Johann Wilhelm Trollmann’ın Nazi Almanyası’ndaki trajik yaşamı ve dostluğu ekrana taşınıyor.

• İkinci Perdenin Başı

Alp Tuğhan Taş’ın yazıp yönettiği oyun, 18 Ekim’de Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Oyuncu Muhsin’in bir seçmeye katılması üzerinden kaybolan umutlar ve varoluş imtihanı sahneleniyor.