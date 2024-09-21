İBB Şehir Tiyatroları’nın teması: Barış

Mahir KANAAT

İBB Şehir Tiyatroları'nın 2024-2026 repertuvarı teması: “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin … Barış”. 2 Ekim’de açılacak yeni sezonda Yaşar Kemal’den Shakespeare’e, Tarık Akan’dan Haldun Taner’e klasik ve çağdaş yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuvar var.

Sezon Yiğit Sertdemir'in yönettiği Yaşar Kemal’in ‘Ağrı Dağı Efsanesi’ ile başlıyor. Ardından Yelda Baskın'ın yönettiği Haldun Taner’in ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ı sahnelenecek.