İBB soruşturmalarını yürütürken Başakşehir'e atanmıştı: Emniyet Müdürü Dulkadir, göreve başlamadan Mersin'e tayin edildi
İstanbul Valiliği'nce, geçtiğimiz günlerde, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan, eski İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Dulkadir, ikinci bir kararla il dışına tayin edildi.
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İstanbul Valiliği'nce, geçtiğimiz günlerde, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan, eski İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Dulkadir, ikinci bir kararla il dışına tayin edildi.
T24'ün aktardığına göre; Emniyet Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen iller arası yaz atamaları sonrasında İstanbul Emniyeti bünyesinde de değişiklikler yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmaları yürüten Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevinden alınması tartışılan Dulkadir'in henüz yeni görevine başlamadan bugün Mersin'e tayit edildiği öğrenildi. Hakan Dulkadir'e bugün tebligat yapıldı.